Стивен Хокинг: открытия для полного понимания Вселенной

Лондон, , 07:55 — REGNUM Один из основоположников квантовой космологии, популяризатор науки, физик-теоретик Стивен Хокинг, скончавшийся 13 марта в возрасте 76 лет, оставил после себя богатое научное наследие и стал символом неограниченных возможностей человеческого разума.

Целью всей его жизни, по его же собственным словам, стало полное понимание Вселенной, со всеми её законами — почему она такая, какая есть и почему она вообще существует.

После окончания Оксфордского университета Хокинг в 1960-е годы передвигается с помощью костылей, а затем и вовсе вынужден пересесть в инвалидное кресло. В 1963 году врачи диагностировали у него тяжелое неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз.

Ещё через 20 лет учёный потерял способность говорить, и стал общаться с миром при помощи синтезатора речи, а с 1997 года — при помощи компьютера, управляемого датчиком, закрепленным у мимической мышцы щеки.

Тяжёлый недуг не помешал Хокингу достигнуть крупных результатов в изучении понятия пространственно-временной сингулярности — точки в центре черных дыр. За работу «Сингулярность и геометрия пространства-времени», созданную вместе с математиком Роджером Пенроузом, Стивен Хокинг получил, а что получил награду Королевского астрономического общества.

В 1974 году Хокинг при помощи квантовой теории объяснил температуру и излучение черных дыр. Стоит отметить, что до публикации результатов своего исследования учёный встретился с коллегами из СССР, с Яковом Зельдовичем и Владимиром Грибовым, которые доказали ему, что черные дыры должны порождать и излучать фотоны. Именем Хокинга названо свечение черных дыр, до сих пор «излучение Хокинга» считается главным открытием исследователя. Кроме того, работы учёного доказывают, что черные дыры в результате излучения энергии не меняют свою площадь.

Согласно утверждениям британского физика, понятие начала Вселенной может быть неопределенным, поскольку до Большого взрыва не существовало времени.

Руководствуясь общей теорией относительности Эйнштейна, Хокинг приоткрыл миру тайну возникновения всего сущего: Вселенная должна была родиться из сингулярности в результате Большого взрыва, который привел ее к расширению.

Добавим, Хокинг в своих работах отказался от понятия сингулярности как момента рождения Вселенной и ввел понятие «Северного полюса» — места без границ в начале мироздания. Книги астрофизика «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке» стали бестселлерами.

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В конце апреля 2017 года физик, выступая на Глобальной конференции мобильного интернета в Пекине, заявил, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может привести человеческую цивилизацию к гибели.

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Напомним, за свой труд на ниве науки Стивен Хокинг получил несколько наград: в 1982 году он был удостоен ордена Британской империи, в 1989-м — ордена Кавалеров Почета, а также других орденов и медалей различных государств. Исследователь был членом Лондонского королевского общества и Американской национальной академии наук, имел ряд почетных степеней.

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