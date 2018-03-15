МИД КНР: Китай скорбит по Стивену Хокингу

Пекин, , 07:29 — REGNUM Китай выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого британского физика Стивена Хокинга, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Китай устами пресс-секретаря МИД КНР Лу Кана выразил свою скорбь в связи с кончиной выдающегося ученого на 77 году жизни.

«Хокинг сделал великий вклад в науку для всего человечества», — заявил Лу, отмечая, что в течение долгих лет ученый сражался с болезнью.

По его словам, Хокинг трижды бывал в Китае и встречался с китайскими лидерами. Китайские ученые и любители науки имели удовольствие общения с ним.

«Хокинг интересовался вопросами развития Китая и высоко оценивал научный и технологический прогресс, который осуществил Китая», — отметил Лу.

Он также подчеркнул, что Хокинг очень любил китайскую культуру и осуществил свою мечту побывать ан Великий китайской стене при поддержке его помощников.

Напомним, 13 марта в возрасте 76 лет умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг. Ученый специализировался на изучении космологии и квантовой гравитации, а также черных дыр. Он был удостоен нескольких наград, включая орден Британской империи, Орден Кавалеров Почета. Являлся членом Лондонского королевского общества и Американской национальной академии наук.

В течение длительного времени боролся с болезнью, которая навсегда лишила его возможности управлять своим телом.

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