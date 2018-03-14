В России на протяжении XXI века будет становиться теплее

Москва, , 15:27 — REGNUM Исследователи из российского Почвенного института имени Докучаева выяснили, что в XXI веке в России темпы потепления климата будут превышать среднемировые значения. Об этом говорится в опубликованном докладе «Глобальный климат и почвенный покров России».

По выкладкам экспертов, все без исключения современные климатические модели предрекают в течение всего XXI века потепление климата в России, причём это потепление будет выше среднего глобального потепления.

«Ожидаются изменения частоты и (или) интенсивности экстремальных явлений погоды. Годовые максимумы и минимумы температуры воздуха будут увеличиваться на большей части России», — цитирует текст доклада РИА Новости.

Отмечается, что в России на протяжении рассматриваемого периода будет всё больше дней «с аномально высокой температурой воздуха» и всё меньше «с экстремально низкой ночной температурой воздуха».

По данным исследователей, наибольший рост приземной температуры ожидается зимой, усиливаясь к северу, достигая максимальных значений в Арктике. Летом, напротив, зональность потепления на территории России «практически не выражена».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта специалисты подчинённого МЧС РФ центра «Антистихия» заявили, что Россия в ближайшие годы будет всё чаще подвергаться воздействию опасных природных катаклизмов.

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По данным экспертов экстренных служб, число опасных гидрометеорологических явлений (ОГЯ) будет расти по всему земному шару, данный процесс связан с общими изменениями климата Земли.

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