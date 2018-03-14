Среда, 14 Марта 2018 года
15:40:13 МСК

Учёные определили пол и возраст ворон по карканью

Наука

Акустические параметры звуков, которые издают вороны, зависят от их пола и возраста

Канберра, 14 марта 2018, 15:07 — REGNUM  Учёные из Австралии пришли к выводу, что пол и возраст ворон можно распознавать по издаваемым ими звукам. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Biology.

Биологи провели ряд экспериментов, для которых выбрали в австралийских парках несколько особей. Они записали более 400 криков ворон.

В ходе исследования было установлено, что посредством криков птицы общаются и даже находят себе пару. Кроме того, они сигнализируют об опасности или найденной пище.

Согласно результатам опытов, акустические параметры звуков, которые издают вороны, зависят от их пола и возраста.

По мнению исследователей, карканья ворон также отличаются друг от друга, как голоса людей.

Читайте также: Ученые обнаружили птиц с «невероятно» черными крыльями

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные: Синицы способны учиться у своих сородичей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить