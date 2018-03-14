Учёные определили пол и возраст ворон по карканью

Канберра, , 15:07 — REGNUM Учёные из Австралии пришли к выводу, что пол и возраст ворон можно распознавать по издаваемым ими звукам. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Biology.

Биологи провели ряд экспериментов, для которых выбрали в австралийских парках несколько особей. Они записали более 400 криков ворон.

В ходе исследования было установлено, что посредством криков птицы общаются и даже находят себе пару. Кроме того, они сигнализируют об опасности или найденной пище.

Согласно результатам опытов, акустические параметры звуков, которые издают вороны, зависят от их пола и возраста.

По мнению исследователей, карканья ворон также отличаются друг от друга, как голоса людей.

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