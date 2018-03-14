Он знал о черных дырах все: ушел из жизни Стивен Хокинг

Лондон, , 11:15 — REGNUM Британский физик-теоретик, популяризатор науки, один из основоположников квантовой космологии скончался 14 марта на 77-м году жизни. Основной работой его жизни было изучение черных дыр — объектов с бесконечной массой и плотностью, поглощающих все вокруг.

Хокинг родился в 1942 году в Оксфорде, окончил Оксфордский университет, где изучал физику. В 1963 году у него диагностировали тяжелое неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз.

Молодой ученый оказался прикован к инвалидному креслу, в 1983 году он потерял способность говорить. Тогда же ученый начал пользоваться синтезатором речи, а с 1997 года — компьютером, управляемым при помощи датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки.

Несмотря на тяжелое заболевание, Хокинг продолжил заниматься исследованиями, писать книги и читать лекции. Защитившись по теме расширяющейся Вселенной, Хокинг начал изучать понятие пространственно-временной сингулярности — точки в центре черных дыр. За эссе «Сингулярность и геометрия пространства-времени», написанное вместе с математиком Роджером Пенроузом, он получил премию Адамса.

Хокингу вскоре удалось доказать, что если Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, то она должна была возникнуть из точки с бесконечной плотностью, то есть начаться с сингулярности. Позже Хокинг с коллегами вывел законы механики черных дыр, по аналогии с термодинамикой.

Именем Хокинга названо свечение черных дыр они светятся, словно раскаленные тела, излучая энергию. Также Хокинг доказал, что черные дыры в результате излучения энергии не меняют свою площадь. Исследование, посвященное излучению черных дыр, многие считают главной работой Хокинга.

Одно из утверждений Хокинга — это то, что понятие начала Вселенной вовсе может быть неопределенным, поскольку до Большого взрыва не существовало времени. Также ученый отказался от понятия сингулярности как момента рождения Вселенной и ввел понятие «Северного полюса» — места без границ в начале мироздания.

Первым бестселлером Хокинга, в который были включены работы по вышеуказанным темам, стала книга «Краткая история времени» вышедшая в 1988 году. При описании свойств черных дыр сталкиваются две главные физические теории — теория гравитации и квантовая механика, доказывал Хокинг, и принять из них нужно лишь одну.

Также Хокинг написал книги «Мир в ореховой скорлупке», «Большое, малое и человеческий разум», «Будущее пространства-времени» и детскую книжку «Джордж и тайны Вселенной». Его работы изданы многомиллионными тиражами и переведены на множество языков.