Археологи Китая обнаружили тысячелетние артефакты в древних гробницах

Пекин, , 10:01 — REGNUM Более 500 ценных артефактов, возраст которых превышает тысячу лет, обнаружены археологами Китая во время работы в древних гробницах, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Среди находок — глиняная посуда, бронзовые, железные, серебряные и каменные предметы, а также медная печать, которая представляет особую археологическую ценность.

По иероглифам на обнаруженных артефактах ученые сделали вывод, что они относятся к разным временным эпохам. Так, указанная печать могли принадлежать правительственному чиновнику, отвечающему за народные традиции и праздники в городке Иньян во времена династии Хань (202 г до н.э. — 220 г.н.э.).

Другие предметы относятся ко временам династий Хань и Сун (960−1276 гг), а также династии Цин (1644−1911 гг). Исследуемый комплекс гробниц состоит из 129 сооружений, которые создавались на протяжении длительного времени при правлении каждой из перечисленных династий.

Ранее китайские археологи обнаружили хорошо сохранившиеся руины города возрастом прядка 2 тысяч лет в провинции Сычуань на юго-западе Китая. В нем специалисты нашли доказательства существования домов, печей, колодцев, рвов с водой и сточных канав.

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