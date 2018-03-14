На Москву 14 марта обрушится ледяной дождь

Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве 14 марта будет облачно, вечером ожидается снегопад и ледяной дождь. Об этом сообщают «Метеовести».

«Днем в Москве и Подмосковье облачно, утром с прояснениями, вечером осадки (около 18:00 — ледяной дождь, поздним вечером начнутся снегопады), гололёд», — говорится в сообщении.

Погода в столичном регионе находится под влияние атмосферного фронта, поясняют синоптики. Среднесуточная температура соответствует климатической норме: в мегаполисе ожидается около 0°, в Подмосковье −3…+2°.

Ветер будет дуть южный со скоростью 4−9 м/с. Снегопад усилится в ночь на 15 марта.

Относительная влажность воздуха — около 56%. Атмосферное давление несколько снизится и составит 740 мм рт. ст.

В течение суток 13 марта на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 0,4 мм осадков. Ночью термометр показывал ниже — 4°, на дорогах — гололед, толщина льда составила 3 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о вторжении в Московский регион «полярного воздуха». Холодный атмосферный фронт подойдет к столице 15 марта и принесет с собой снегопады и метель.

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