В двух районах Сахалина возможен сход лавин

Южно-Сахалинск, , 09:03 — REGNUM В Невельском и Холмском районах Сахалинской области возможен сход снежных масс. Об этом 14 марта информирует региональное управление МЧС РФ.

По данным регионального противолавинного центра, сход снега возможен 15 марта на лавиноопасных участках в указанных районах. В других районах острова Сахалин нелавиноопасно, не исключен лишь сход одиночных лавин.

В МЧС напомнили, что при риске схода лавин в горной местности передвигаться стоит по покрытым лесом склонам и водоразделам. При попадании в лавину в первую очередь необходимо защитить от снежной пыли органы дыхания и постараться вынырнуть на её поверхность.

После окончательной остановки лавины — всеми способами разрушать ледяную корку, которая образуется на стенках снежной камеры из-за дыхания и тепла тела. Ни в коем случае нельзя засыпать.

Кроме того, 15 марта у юго-восточного побережья острова — в Корсаковском, Долинском и Макаровском районах, включая залив Мордвинова — возможны подвижки и взломы припая. Выходить на лед здесь крайне опасно.

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