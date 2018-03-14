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Стивен Хокинг — «достоинство человечества и его гордость»

Наука

Умер физик Стивен Хокинг

Москва, 14 марта 2018, 08:17 — REGNUM  Физик Стивен Хокинг перевернул жизнь для очень многих, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Известный британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщает Sky News со ссылкой на заявление его семьи.

«Человек, перевернувший мир для очень многих. Включая меня. Достоинство человечества и его гордость. Вечная память», — написал сенатор в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, английский физик-теоретик и популяризатор науки, профессор Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.

Ученый активно занимался популяризацией науки. Его книги «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке» стали бестселлерами.

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