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Ученые из Китая и Германии обнаружили крахмал возрастом более 280 млн лет

Наука

Рентген-анализ и получение микроизображений выявили, что мегаспоры ликопсид состоят из углерода и кислорода, имея при этом значительное сходства с крахмальными зернами существующих растений

Нанкин, Китай, 14 марта 2018, 07:51 — REGNUM  Исследовательская группа из Китая и Германии обнаружила окаменелый крахмал возрастом по меньшей мере 280 млн лет, что является рекордным возрастом для подобного рода находок, передает 13 марта агентство «Синьхуа».

Ученые обнаружили мегаспоры ликопсид в угольных пластах в уезде Баодэ в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Наньцзинский институт геологии палеонтологии.

Рентген-анализ и получение микроизображений выявили, что мегаспоры ликопсид состоят из углерода и кислорода, имея при этом значительное сходства с крахмальными зернами существующих растений как по размеру, так и по форме или оптическим свойствам. Возраст находки оценивается в 280−290 млн лет.

Обычно крахмал в почвах тяжело сохраняется более 600 лет, однако, по словам Лю Фэна, работающего в институте при Китайской академии наук, угольные пласты, вероятно, создали условия, замедлившие расщепление крахмала под воздействием грибка, воды и других бактерий.

Ученые обнаружили, что крахмал очень похож со съедобными частями элайосом в семенах современных растений, которые используют животных для распространения своих семян.

«Растения создали животно-растительный мутуализм, привлекая содержащимся в них крахмалом улиток, тараканов и других сухопутных жителей, которые помогали распространять их семена», — заявил Лю.

Соответствующие исследования были опубликованы в последнем номере журнала Geology.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские ученые обнаружили крошечных древних хвостатых пауков возрастом 100 млн лет размером не более 2,8 мм.

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Палеонтология
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