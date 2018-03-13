Калужские ядерщики присоединились к кросснаучному проекту «Точка кипения»

Калуга, , 17:05 — REGNUM На базе Обнинского института атомной энергетики — филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 13 марта состоялось открытие дискуссионной площадки «Точка кипения», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области. Формат мероприятия разработан федеральным Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и позволяет представителям сферы образования, науки, бизнеса, государственной службы, общественных и профессиональных объединений проводить совместные мероприятия по разработке новых моделей регионального развития.

Организаторы рассчитывают, что «Точка кипения — Обнинск» станет пространством для создания и тиражирования лучших практик взаимодействия городов области и развития технологических и научных талантов.

«Калужская область подошла к такому этапу, что без человеческого капитала сделать новый рывок невозможно. То, что был сделан огромный задел в инвестиционной экономике, позволяет нам перейти к экономике знаний. Разные сообщества, клубы уже общаются на различных площадках. Задача «точки» — консолидировать эти идеи, мысли и темы», — заявил на церемонии открытия министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский.

Он также отметил, что в ближайших планах открытие аналогичной площадки в Калуге.

По мнению заместителя директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Андрея Силинга, «Точка кипения» — пространство, где возможно установить связи между теми сферами, которые в обычной жизни не пересекаются.

«Если у тебя есть идея, за короткое время ты можешь её прокачать с самыми разными аудиториями», — заметил он, пожелав новой коммуникационной площадке стать независимой и доступной для всех желающих.

В этот же день между НИЯУ МИФИ и АСИ было подписано соглашение о сотрудничестве. Состоялась пленарная сессия «Цифровая агломерация: шаг в будущее развития территорий». В двухдневной программе мероприятия — проектная сессия НТИ, стратегические сессии по отдельным сферам деятельности, тематические круглые столы, игры и мастер-классы.

Напомним, дискуссионные площадки «Точка кипения» уже открыты в Москве, Владивостоке, Иваново, Новосибирске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Томске, Ульяновске, Хабаровске и Челябинске.