Студенты из Вьетнама постигнут азы военной журналистики в ВГУ

Воронеж, , 15:04 — REGNUM В Воронеже будут готовиться военных журналистов для Вьетнама. Обучать этой специальности иностранных студентов будут преподаватели Воронежского государственного университета. Такая договорённость была достигнута на встрече ректора вуза Дмитрия Ендовицкого с руководством Военного университета культуры и искусства Вьетнамской народной армии накануне, 12 марта.

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В ходе встречи коллегам из Вьетнама рассказали о Воронеже, о системе высшего образования в России и в регионе. Узнали иностранные гости и более подробную информацию о Воронежском госуниверситете и образовательных программах вуза, в частности, подготовке по специальности «Военная журналистика».

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Также между двумя вузами был подписан меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили Дмитрий Ендовицкий и ректор Военного университета культуры и искусства Вьетнамской народной армии Нгуен Суан Тхюй. Меморандум предусматривает развитие программ обмена между студенческим и профессорско-преподавательским составом, а также проведение совместной научно-исследовательской деятельности.

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Добавим, что Воронежский государственный университет является одним из крупнейших вузов России и одним из ведущих центров отечественной науки и культуры. В 2018 году университет отметит свой 100-летний юбилей. Всего в вузе 18 факультетов, обучение на которых проходят свыше 20 тысяч студентов.

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