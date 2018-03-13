Астрофизики нашли источник гамма-излучения в центре Млечного Пути

Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Учёные определили, что гамма-излучение, исходящее из центральной области Млечного Пути, испускается не тёмной материей, как считалось ранее, а молодыми нейтронными звездами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Отмечается, что телескоп «Ферми» делал снимки изучаемой области Млечного Пути в гамма-спектре на протяжении пяти лет, исследователи искали на них ответ — что именно является источником сильного радиоактивного излучения в центре скопления звёзд?

Сначала был сделан вывод, что источник гамма-излучения связан с влиянием тёмной материи (невидимой субстанции, не испускающей, не поглощающей и не отражающей никакого излучения).

Однако затем в ходе исследований выяснилось, что наиболее вероятным искомым источником гамма-лучей являются миллисекундные пульсары (нейтронные звезды, период вращения которых вокруг своей оси составляет 1−10 миллисекунд).

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Напомним, 5 марта орбитальный телескоп «Хаббл» получил изображения галактики в созвездии Большой Медведицы на расстоянии 65 млн световых лет от Млечного Пути в том состоянии, в котором она находилась в то время, когда на Земле обитали динозавры.

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Поскольку свет Солнца достигает поверхности Земли за восемь минут, а от далёких галактик и звёзд — десятки и сотни миллионов лет, то сегодня мы можем видеть картину, которая была в далёком прошлом.

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