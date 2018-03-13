Учёные: игры с собаками помогут студентам снять стресс во время сессии

Ванкувер, Канада, , 12:59 — REGNUM Подавить стресс во время сессии и сконцентрироваться на экзаменах студентам помогут игры с собаками и уход за ними. Об этом заявили учёные из Британской Колумбии в Ванкувере, сообщатся в журнале Stress and Health.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого одна группа студентов во время экзаменов играла с собаками в течение двух недель. Другую группу попросили этого не делать.

Выяснилось, что студенты, игравшие с собаками, реже жаловались на негативные эмоции и стресс, чувствовали больше поддержки от окружающих, чем те участники, которые не играли с животными.

В результате эксперимента учёные пришли к выводу, что контакты животными действительно оказывают положительное влияние на самочувствие учащихся.

В то же время отмечается, что на сегодняшний день остаётся непонятным положительное влияние животных является следствием однократного общения, или для достижения подобного эффекта необходимо регулярно играть с собакой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведские учёные пришли к выводу, что владельцы собак реже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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