Обнинский институт впервые выпустил специалистов-атомщиков из Турции

Обнинск, Калужская область, , 12:10 — REGNUM В Институте атомной энергетики — филиале Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в Обнинске Калужской области состоялся первый выпуск студентов из Турции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, они стали участниками проекта по подготовке кадров в рамках межправительственного соглашения, подписанного между Турцией и Россией в 2010 году. Выпускники программы будут работать на первой атомной станции страны «Аккую» в провинции Мерсин.

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Церемония вручения дипломов об окончании этого престижного высшего учебного заведения прошла накануне, 12 марта. В 2018 году выпускниками вуза стали 35 граждан Турции, два студента из Монголии, 62 молодых специалистов из Вьетнама и 74 из России. В зале интернациональной дружбы вуза в честь выпуска первых студентов из Турции и Монголии были торжественно открыты памятные таблички.

Калужский губернатор Анатолий Артамонов пожелал успехов выпускникам вуза. Он выразил надежду на то, что «все студенты, которые приезжают в ИАТЭ за знаниями», обязательно найдут им применение в своих странах.

В мероприятии также приняли участие и представители посольств Турции, иордани, Монголии, Вьетнами и Замбии. Они провели встречи со студентами.

Напомним, среди выпускников ИАТЭ — ведущие специалисты крупнейших предприятий Калужской области, руководящий персонал отечественных и зарубежных АЭС, управленцы госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом», управляющие российскими и зарубежными банками и частными компаниями, инженеры американского аэрокосмического агентства NASA, финансовые аналитики и бизнес-консультанты крупнейших консалтинговых компаний России.

Студенты активно участвуют в научной работе, развивается инновационное направление деятельности вуза. Здесь создан студенческий бизнес-инкубатор, открыта единственная в Калужской области локальная сетевая академия CISCO, обучение в которой ведётся с применением IТ-технологий мирового уровня. На базе ИАТЭ также осуществляет работу международный центр по сохранению и передаче ядерных знаний.

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