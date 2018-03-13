Аппараты Space Drone продлят работу спутников на орбите

Москва, , 11:47 — REGNUM Компания International Launch Services (ILS), являющаяся дочерней Центра Хруничева (входит в Роскосмос), заявила о намерении подписать контракт с британской компанией Effective Space на запуск двух космических аппаратов Space Drone. Об этом 12 марта сообщается на сайте Роскосмоса.

Планируется, что ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» доставит аппараты на орбиту. Запуск намечен на 2020 год и должен состояться с космодрома «Байконур».

Отмечается, что Space Drone представляет собой космический аппарат массой 400 кг с универсальным стыковочным агрегатом, который способен брать на себя задачи по техническому обслуживанию других спуников. В частности они могут осуществлять поддержание ориентации, увод с орбиты, коррекцию орбиты и другие функции.

Также предусмотрено наращивание орбитальной группировки Space Drone путём выведения на орбиту до шести таких аппаратов в год.

На следующих этапах планируются запуски Space Drone для обслуживания низкоорбитальных спутников, а также для сбора космического мусора и выполнения различных логистических задач.

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