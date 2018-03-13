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На Байконуре построят башню для посадки экипажа в новый корабль «Федерация»

Наука

Это будет подвижная башня с лифтом для посадки экипажа в корабль

Москва, 13 марта 2018, 10:25 — REGNUM  На космодроме Байконур построят подвижную башню высотой более 60 м для посадки экипажей в новый космический корабль «Федерация». Об этом 13 марта сообщают «Известия».

Строительство планируется осуществить на 45-й площадке стартового комплекса. Это будет подвижная башня с лифтом для посадки экипажа в корабль.

Отмечается, что выводить корабль на околоземную орбиту планируется с помощью новой ракеты «Союз-5». По своей компоновке она напоминает ракету-носитель «Зенит».

Напомним, первый беспилотный полёт космического корабля «Федерация» ожидается в 2023 году. На конец 2024 года запланирован запуск корабля к МКС с экипажем из двух человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России могут создать новую орбитальную станцию в случае прекращения работы МКС.

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Космические полеты, аппараты и исследования

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