В США планируют через 15 лет построить термоядерный реактор

Массачусетс, США, , 09:43 — REGNUM Учёные из Массачусетского технологического института (США) заявили, что через 15 лет им удастся создать компактный термоядерный реактор. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Физики отмечают, что в реакторе будет осуществляться термоядерный синтез, подобный тому, что происходит в недрах звёзд. Для этого будут применяться сверхпроводящие магниты, изготовленные из оксида иттрия-бария-меди.

Испытания новой технологии планируется осуществить в специальном токамаке — камере, предназначенной для магнитного удержания сверхгорячей плазмы.

Во время тестирования учёные планируют получить с помощью реактора 100 мегаватт тепловой энергии. В случае успешного проведения эксперимента планируется создание более крупного реактора мощностью 200 мегаватт.

Отмечается, что магниты, изготовленные из оксида иттрия-бария-меди, могут работать при температуре — 196,15 градуса Цельсия. Из этого материала можно получить сравнительно небольшие и при этом мощные магниты.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года строители Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) объявили, что реактор, строящийся на юге Франции, готов на 50%. Ожидается, что первую плазму на нём получат в 2025 году.

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