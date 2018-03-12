В Калуге планируют сотрудничать с Иорданом в области атомной энергетики

Калуга, , 17:40 — REGNUM В Калужском регионе нацелены на сотрудничество с Иорданией в области ядерной энергетики и Турцией в сфере строительства и лесопереработки. Об этом заявили по итогам встречи в Обнинске губернатора региона Анатолия Артамонова с представители иностранных дипломатических миссий в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области 12 марта.

В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в России Амджадом Адайле Анатолий Артамонов обсудили вопросы возможного сотрудничества в области атомной энергетики, а также в сфере туризма.

В беседе с полномочным министром посольства Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Лаем Нгок Доаном были достигнуты предварительные договоренности по вопросам возможного сотрудничества.

На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в России Хюссейином Лазипом Дириозом речь шла о перспективах дальнейшего развития сотрудничества Калужской области с турецким бизнесом, в частности, о проектах в сфере строительства, машиностроения и лесопереработки. Значительное внимание было уделено туризму. Анатолий Артамонов и Хюссейин Лазип Дириоз выразили заинтересованность в расширении контактов и договорились об организации в ближайшее время встречи ведущих представителей калужского и турецкого бизнес-сообществ.

Напомним, внешнеторговый оборот Калужской области с Вьетнамом 2017 составил около 6,8 млн долларов США. Предприятия калужского региона поставляют во Вьетнамэлектрические машины и оборудование, пластмассы, бумагу и картон, инструменты, пищевые продукты и ряд других товаров. Из Вьетнама в Калужскую область поступают кофе, чай, пряности, изделия из кожи, мебель, постельные принадлежности, алкогольные и безалкогольные напитки, а также изделия из чёрных металлов.

В Калужской области реализуется ряд инвестиционных проектов с участием турецкого капитала. В частности, турецкие компании привлекались в качестве подрядчиков при строительстве предприятий «ПСМА Рус» и «Континентал Калуга». С апреля 2018 года из международного аэропорта «Калуга» будут выполняться регулярные авиарейсы на турецкий курорт Анталья.