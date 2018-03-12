Псковские археологи раскопали «ганзейское доказательство»

Псков, , 16:50 — REGNUM На Мстиславском раскопе в Пскове археологи обнаружили свинцовую торговую пломбу, которая, как считают учёные, является очередным доказательством тесных торговых связей средневекового Пскова с европейским Ганзейским союзом. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, именно такими пломбами снабжались тюки с сукном, которое привозили купцы из Европы.

«Есть характерные признаки, по каким мы с большой точностью может определить принадлежность пломбы. На обороте изображена лилия — ганзейский купеческий знак, а на лицевой стороне — башня. Возможно, это знак торговцев сукном из Фландрии, из города Турне», — сообщила старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, руководитель работ Елена Сальмина.

Всего на Мстиславском раскопе к настоящему времени обнаружено несколько десятков свинцовых пломб, происхождение которых, по данным археологов, может быть из разных городов средневековой Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псков является одним из 14 городов России, которые доказали свою причастность к средневековому Ганзейскому союзу и включены в состав Ганзейского союза Нового времени. Ежегодно в одном из ганзейских городов проводятся международные Ганзейские дни. Псков готовится принять этот культурный форум в июне 2019 года. Всего в Ганзейский союз Нового времени сегодня входит 187 городов из 16 стран.

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