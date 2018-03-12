Телескоп «Хаббл» зафиксировал процесс слияния двух галактик

Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Орбитальный телескоп «Хаббл» зафиксировал на снимках процесс слияния двух галактик. Об этом сообщается на портале Space.

Процесс слияния галактик находится на ранней стадии. Они будут сближаться в течение нескольких миллионов лет, после чего произойдёт их преобразование в однородную структуру.

Галактики находятся на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от Земли и расположены в созвездии Кита.

Отмечается, что подобные слияния является обычным для Вселенной явлением. Например, Млечный Путь через четыре миллиарда лет должнен столкнуться с соседней галактикой Андромеды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, орбитальный телескоп «Хаббл» получил изображения галактики NGC 3972 в состоянии, в котором она находилась в то время, когда на Земле обитали динозавры.

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