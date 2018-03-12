Детали для французского ядерного реактора будут выпускать в России

Новосибирск, , 14:12 — REGNUM В Новосибирске учёные института гидродинамики имени Лаврентьева готовятся к выпуску новой продукции. Там будут делать детали для термоядерного реактора, расположенного во Франции, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Исследователи изобрели специальный аппарат, с помощью которого на детали реактора наносится покрытие. Это небольшая пушка, которая распыляет различные вещества. В результате механизмы из стали или алюминия становятся износоустойчивыми и служат в десятки раз дольше необработанных деталей. Управляет аппаратом компьютер — учёные разработали для этого специальные программы.

«Наши партнеры московские будут изготавливать детали, детали эти изготавливаются либо из бронзового сплава либо из нержавеющей стали, а мы наносим тонкий слой 200−300 микрон покрытия, которое обеспечивает необходимую изоляцию и которая может работать в радиационной среде без разрушений неограниченное время», — сказал заведующий лабораторией детонационных течений Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Владимир Ульяницкий.

С помощью аппарата можно не только наносить покрытие на детали. Пушка позволяет также восстанавливать повреждённые поверхности механизмов и их изношенных элементов.