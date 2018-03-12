Видео: Робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика

Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Разработчики из США создали робота, который смог побить рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Видео сборки опубликовано в YouTube.

Робот смог собрать кубик Рубика за 0,38 секунды, что стало новым рекордом. Предыдущее достижение, установленное в 2016 году, составляло 0,637 секунды.

Отмечается, что аппарат получает изображение кубика, распознаёт цвета, и выбирает оптимальное решение задачи, после чего он размещает элементы на своих местах.

В новом роботе разработчики установили камеру PlayStation 3 Eye, которая различает цвета. Также его оснастили ультралегким двигателем с высоким крутящим моментом и специальным контроллером, способным поворачивать сторону кубика на 90 градусов за 10 миллисекунд.

Разработчики отмечают, что самой сложной частью является определение цветов. Например, чтобы аппарат смог отличить красный цвет от оранжевого, на оранжевые элементы были нанесены чёрные точки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский подросток Патрик Понс установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Он собрал головоломку за 4,69 секунды.

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