В США обнаружили алмаз с «космическим» льдом

Рино, США, , 12:49 — REGNUM Учёные из США обнаружили алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда — так называемый лёд-VII. Об этом сообщается в журнале Science.

Исследователи из Университета Невады проанализировали структуру найденного камня, просветив его рентгеном. Они пришли к выводу, что перед ними не обычный лёд, а именно лёд-VII.

Эта суперплoтная форма льда, как правило, имеет внеземное происхождение. На Земле её можно получить только в лабораторных условиях.

Отмечается, что молекулы этого вещества имеют кубическую форму в отличие от обычного льда. Камень нашли случайно в образцах, извлеченных из мантии Земли.

По словам учёных, подобное явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российским учёным удалось расшифровать сложное строение обнаруженного в Якутии минерала батагаит.

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