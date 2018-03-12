Российские учёные разработали первую междугороднюю линию квантовой связи

Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Учёные из Санкт-Петербурга и Казани разработали первую междугороднюю линию квантовой связи, которая объединила две электрические подстанции. Об этом сообщает пресс-служба Университета ИТМО.

В середине февраля 2018 года учёные соединили две электрические подстанции в Ленинградской области линией защищённой квантовой связи. Ее длина составила около 60 километров.

Линия представляет собой два узла обмена информацией. Ключи, для шифровки данных передаются через VPN-тоннель по каналу интернет-связи. Зашифрованное подключение используется это для передачи видеосигнала между компьютерами, расположенными на обеих станциях.

После подключения к сети и ряда тестов учёные попытались её взломать. Они провели несколько попыток подслушать сигнал, передающийся через квантовую линию связи.

В результате всех попыток, им не удалось подобрать пароль к VPN-тоннелю и извлечь данные из канала. Благодаря этому опыту, учёные подтвердили, что квантовая связь способна объединять объекты в сети, защищённые от взлома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года учёные из Московского государственного университета (МГУ) разработали телефонную линию, защищенную системой квантового шифрования.

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