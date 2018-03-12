Россия готова к производству новейших МБР «Сармат»

Москва, , 07:28 — REGNUM В Российской Федерации в ближайшее время планируют запустить утилизацию межконтинентальных баллистических ракет «Воевода», более известная на Западе как «Сатана», чтобы оснастить Вооруженные силы (ВС) страны новейшими МБР «Сармат». Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью газете «Красная звезда».

«Она («Воевода») разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает, — говорит Борисов. — Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету».

По его словам, на смену «Воеводе» придут МБР «Сармат», работа над которыми подходит к концу.

«Касательно готовности этого комплекса могу сказать, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены, — говорит заместитель министра обороны РФ. — Подготовлены производственные мощности».

При этом он добавил, что новая ракета «Сармат», стартовый вес которой свыше 200 тонн, может быть оснащена еще и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент России Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием рассказал о новейшем вооружении, созданном отечественными специалистами и не имеющем мировых аналогов.

Так, глава государства упомянул МБР «Сармат», систему «Авангард», авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», наземный лазерный атакующий комплекс и ядерный подводный беспилотник.

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