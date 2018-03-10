Москву 10 марта ждет затяжной снегопад

Москва, , 06:37 — REGNUM Утром 10 марта в Москве начнется снегопад, который продлится до середины дня 11 марта. Об этом сообщают «Метеовести».

Синоптики отмечают, что Москва и Подмосковье окажутся в зоне атмосферного фронта, сопровождающегося шлейфом снеговых облаков. Температура будет на 3−4° С ниже климатической нормы.

Днем 10 марта будет облачно, потеплеет до −3…−5° С. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4−9 м/с, атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Снег пойдет около 9 часов утра. Осадки не будут сильными и прекратятся к середине дня 11 марта.

Выпадет не более 3−4 мм снега. На высоту сугробов это почти не повлияет — она составит до от 48 до 50 см, что на 60−70% превышает норму.

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Как сообщало ИА REGNUM, синоптики пообещали москвичам наступление тепла не раньше апреля. Лишь в последней декаде месяца — с 26 по 31 марта — среднесуточные температуры начнут пересекать нулевой рубеж в сторону положительных отметок.

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