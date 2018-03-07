В Китае обнаружен редчайший город эпохи Хань возрастом более 2 тыс. лет

Чэнду, Китай, , 09:17 — REGNUM Китайские археологи обнаружили хорошо сохранившиеся руины города возрастом прядка 2 тыс. лет в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает 6 марта агентство «Синьхуа».

Специалисты Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду обнаружили руины домов, печей, колодцев, рвов с водой и сточных канав наряду с глиняной утварью во время раскопок возле деревни Чжилу в пригороде Чэнду — столицы провинции Сычуань. Находки были сделаны во время раскопок с июня по октябрь 2017 года.

На извлеченных на поверхность двуручных кувшинах были нанесены иероглифы, что доказывает факт того, что это было поселение уровня небольшого городка. Раскопанная площадь занимает порядка 600 кв. км. До раскопок местность использовалась под фермерские угодья.

«Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами на территории уровня небольшого городка эпохи династий Западная и Восточная Хань (202 до н. э — 220 н. э) на территории Чэнду», — заявил исследователь, руководящий раскопками по имени Ян Бо.

Археологи также обнаружили осколки крыши «роскошных конных экипажей» недалеко от дороги шириной четыре метра, что говори от том, что городок был процветающим, заявил Ян.

Городок впоследствии мог быть заброшен в поздние годы династии Восточная Хань и пострадать от множества различных повреждений в более позднюю эпоху, добавил Ян.

Прекрасно сохранившиеся реликвии эпохи династий Хань являются редкостью в Китае, отмечают археологии. Место раскопок в деревне Чжилу является прекрасным свидетельством эпохи, которое поможет изучить жизнь, быт и производство жителей и уровня культурного развития той эпохи, отмечают специалисты.

Напомним, что ранее в поселке Чжэнсин близ столицы провинции Сычуань города Чэнду также было обнаружено огромное скопление древних захоронений эпохи династии Хань, которые также являются редкостью.

Читайте также: В китайской провинции Сычуань найдено скопление гробниц эпохи Хань

Читайте ранее в этом сюжете: Китайскими археологами в Пещерных гротах Юньган обнаружена новая статуя