Искусственный интеллект научился копировать человеческий голос

Пекин, , 08:40 — REGNUM Инженеры из китайской компании Baidu обучили искусственный интеллект копировать человеческий голос. Об этом сообщается на сайте Digital Trends.

Учёные создали технологию имитации речи, обучение которой проходило посредством аудиозаписи длительностью в 800 часов, содержавшей более 2400 образцов человеческого голоса. Технология получила название Deep Voice.

Программа научилась не только подражать голосам, но и с точностью копировать их тембр и интонацию. Кроме того, нейросеть умеет менять голос с женского на мужской, а также говорить с иностранным акцентом.

По мнению авторов, технология будет востребована в различных сферах деятельности. Например, она способна за минуту обойти системы распознавания голоса. Также с помощью Deep Voice можно озвучивать книги и другие программы, переводить фильмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработчики искусственного интеллекта смогли создать нейросеть, которая превзошла юристов по скорости и эффективности оценки документов.

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