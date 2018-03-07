В РФ утвержден новый план развития биотехнологий и генной инженерии

Москва, , 07:39 — REGNUM Правительством РФ утвержден план мероприятий «Развитие биотехнологий и генной инженерии» на 2018−2020 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее выполнялся план, принятый в 2013 году. В настоящее время план, которым предусматривались мероприятия до 2018 года, выполнен.

Новый план развития биотехнологий и генной инженерии будет действовать до 2020 года.

Согласно плану, планируется дальнейшее развитие производственного потенциала и кооперации в сфере биомедицины и биофармацевтики, сельскохозяйственных и промышленных биотехнологий, биоэнергетики, лесных и экологических биотехнологий, генной инженерии.

Установлены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации плана.

Отмечается, что план принимается для развития внутреннего спроса, производства и экспорта биотехнологической продукции.

Также планируется массовое внедрение в производство методов и продуктов биотехнологий.

Ответственные за реализацию плана — РАН, институты развития и органы исполнительной власти субъектов РФ.

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