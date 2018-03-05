Новосибирский Академгородок 2.0 — объединение, которое предстоит выстрадать

Анна Алябьева, , 14:05 — REGNUM

Новосибирский Академгородок считается одним из важнейших научных и образовательных центров не только Сибири, но и России. На его территории расположены десятки научно-исследовательских институтов, в том числе институт ядерной физики (ИЯФ), разработки которого известны и в стране, и в мире. Учёные ИЯФ приложили усилия и к разработке и запуску Большого адронного коллайдера.

Теперь же новосибирский Институт вновь прозвучал на всю страну, но уже в связи с планами реализации в Сибири проекта «Академгородок 2.0», который поддержал президент РФ Владимир Путин.

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Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон на встрече с президентом отметил, что новосибирский научный центр хоть и является крупнейшим в мире центром науки и образования «с необычайно высокой плотностью компетенций», но и у него есть огромные проблемы, поскольку он планировался и создавался в советские годы. А потому его инфраструктура и содержание не соответствуют тому, что требуется от современной науки.

«Поэтому прежде всего для будущего мы хотели бы видеть серьёзное развитие Новосибирского научного центра. Сейчас это больше, чем Академгородок. У нас на то есть согласие между руководством ФАНО и руководством области, как это делать. Мы хотели бы попросить Вашего содействия: поручить правительству и во взаимодействии с Советом по науке и образованию при президенте России разработать и затем реализовать проект комплексного развития Новосибирского научного центра, — сказал на встрече с Путиным 8 февраля Пармон. — Далее, чрезвычайно важной проблемой для России, не только для сибирского отделения, является то, что, к сожалению, в последние десятилетия Россия не осуществляла ни одного крупномасштабного научного проекта. Вот одним из таких проектов могло бы быть создание нового центра синхротронного излучения коллективного пользования здесь, в Новосибирске».

По словам академика, этот центр должен быть мультидисциплинарным, ведь в его появлении заинтересованы самые разные дисциплины не только по сибирскому региону, но и в центральной части России, и в мире — биологи, медики, физики.

Как заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, синхротрон — «является совершенно уникальным источником не с точки зрения того, что там электроны разгоняются до высоких энергий, а в связи с тем, что он является источником уникального излучения — это излучение рентгеновского диапазона, которое оказалось чрезвычайно востребовано в последние десятилетия в плане диагностики в огромном числе приложений».

«Современный синхротрон устроен так, что он обложен вокруг десятками рабочих станций. На этих рабочих станциях не только учёные приезжают и проверяют какие‑то свои новые образцы, это сейчас место паломничества самых высокотехнологичных компаний и из информационщиков, и из фармацевтов, поскольку с помощью синхротронного излучения удаётся рассматривать структуру вещества на нанометровом уровне. Поэтому одновременно этот источник света является не только научной установкой коллективного пользования, но и является, вообще говоря, серьёзным коммерческим продуктом, потому что на нём зарабатываются деньги, которые позволяют этот синхротрон содержать», — пояснил Сергеев.

Какой он, проект «Академгородок 2.0»?

«Академгородок 2.0» — пилотное название проекта развития Новосибирского научного центра. Концепцию его реализации в регионе обещают подготовить к концу сентября — началу октября 2018 года.

«Осенью мы будем готовы представить её на рассмотрение Совета при президенте России по науке и образованию. Помощник президента Андрей Фурсенко поставил задачу в течение месяца подготовить предложение по мероприятиям, которые могут войти в эту программу и потребуют бюджетного финансирования», — сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, комментируя итоги визита главы государства в Новосибирскую область, состоявшегося 8 февраля.

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Теперь идею в довольно сжатые сроки необходимо превратить в предметную, полноценную программу. Пока же известно, что проект «Академгородок 2.0» вырос из инициативы по отработке в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р. п. Краснообск и наукограда Кольцово. В основе этой модели лежит идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории региона в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, включающим Технопарк новосибирского Академгородка и Биотехнопарк наукограда Кольцово, предприятиями, образовательными учреждениями.

Если задуманное удастся реализовать, то «Академгородок 2.0» может стать крупнейшим в стране центром науки и образования. Кроме того, он может превратиться в опорный элемент инновационной системы области, базу для создания высокотехнологичных производств, не говоря уже о появлении новых рабочих мест.

Как сказал ИА REGNUM управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, наличие в Новосибирске Академгородка и близ него Кольцова и Краснообска — научных центров даже не федерального, а мирового значения — является «громадным конкурентным преимуществом».

«Эти научные центры, существенно «похудевшие» за время капитализма в России, конечно, надо усиленно развивать. В них много проблем, в том числе и внутри, но они — в фокусе внимания федеральных властей, и это очень хорошо. Думаю, что Академгородок 2.0 может и должен стать крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире центров современной науки, и именно об этом, насколько я понимаю, идёт сейчас речь. Посмотрим, конечно, но у меня наилучшие ожидания по этому проекту — несмотря на то, сколько всяких несбывшихся суперпроектов было в нашей агломерации», — подчеркнул он.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников считает, что выбранный путь не будет лёгким.

«В данный момент идёт перезагрузка и анализ обобщённого потенциала области. Я так понимаю, что мы в начале пути. И это объединение ещё предстоит выстрадать. Но уже понятно, что это не будет обычным арифметическим сложением территорий», — приводится мнение Красникова на сайте СО РАН.

А врио губернатора области Андрей Травников в одном из своих комментариев на тему заявил, что «хочется в итоге выстроить проект мирового уровня, рабочим названием которого стало «Академгородок 2.0».

Напомним также, что и президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию сказал о важности проекта, который сегодня обсуждается на территории Новосибирской области, но который имеет большое значение для развития научного потенциала страны.

«Недавно на Совете по науке и образованию принято решение создать мощный синхротронный ускоритель в новосибирском Академгородке и ускоритель нового поколения в подмосковном Протвино.<…> В полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры. Они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Такие центры уже формируются в Казани и Самаре, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке и Калининграде и других городах», — сказал глава государства в Послании 1 марта.

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Пока же Новосибирской области, после заявленных амбициозных планов, предстоит много работы. Необходимо понять, как этот огромный комплекс будет развиваться, где появятся и какими будут новые научные объекты, а также предприятия по внедрению разработок. Не решён пока даже такой элементарный вопрос — где строить центр синхротронного излучения, о котором шла речь во время визита президента Владимира Путина в Новосибирск. Как заявляют новосибирские власти, это может быть и территория новосибирского Академгородка, а могут быть и большие пустующие площади промышленного назначения вблизи Краснообска, ранее относившиеся к сельхозакадемии.

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