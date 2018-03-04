Тайна «Циклопа»: самая крупная жертва Бермудского треугольника

Светлана Шаповалова, , 09:59 — REGNUM

Это произошло задолго до того, как район, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, стал именоваться Бермудским. Задолго до того, как люди стали считать это место особенным. «Адовым кругом», «колдовской бездной», «морем грёз» и «гаванью пропавших кораблей» этот район стал лишь в конце 60-х и начале 70-х годов XX века. Этому немало способствовала книга сторонника существования аномальных явлений в Бермудском треугольнике Чарльза Берлица, в которой были собраны описания разных таинственных исчезновений в этом районе. Но даже после того, как в 1975 году Лоуренс Куше опубликовал книгу «Бермудский треугольник: мифы и реальность», в которой он доказывал, что ничего сверхъестественного и таинственного в этом районе не происходит, во многих случаях разумного объяснения до сих пор не найдено.

По случаю юбилейной даты об исчезновении одной из самых крупных жертв Бермудского треугольника — грузового парохода USS Cyclops («Циклоп»), о котором даже президент Вильсон сказал: «Только Бог и море знают, что произошло с этим огромным судном», редакция ИА REGNUM решила вспомнить некоторые из сотен версий «про бессилие науки перед тайною Бермуд», как поётся в известной песне Владимира Высоцкого.

Первый документально зафиксированный случай исчезновения относится к 1840 году. Тогда недалеко от Багамских островов было обнаружено французское парусное судно «Розали», находившееся в дрейфе. На нём были подняты все паруса, имелась вся необходимая оснастка, но сама команда корабля отсутствовала. Никаких записей, проясняющих суть дела, в судовом журнале не обнаружили. Аналогичный случай зафиксирован 20 октября 1902 года с немецким торговым судном «Фрея». Погода в те дни стояла прекрасная. Шторма давно не было. Что могло случится с командой, никто не знает.

Только Бог знает

Итак, 4 марта 1918 года пароход «Циклоп» водоизмещением 19 600 тонн, следовавший из залива Байя-Гранде в Аргентине к североамериканским берегам, на борту которого находился груз марганцевой руды, необходимой для производства высококачественной пушечной стали (во время войны этот груз стоил дороже золота) и более 300 пассажиров (отпускников и уволенных в запас из личного состава береговой и морской служб, а также работников дипломатической миссии), вышел из промежуточного порта на острове Барбадос (Вест-Индия) направился в Норфолк. (Портом назначения иногда называют Балтимор. В обоих случаях маршрут через Атлантику один и тот же, поскольку оба города находятся в Чесапикском заливе). Судно имело длину 180 метров и было одним из самых больших в составе военно-морского флота США.

Последний раз связь с кораблем состоялась в день выхода в океан — 4 марта, далее ожидалось, что время перехода займет 9 дней и 13 марта судно прибудет в пункт назначения. Но судно исчезло.

В печати сообщение о пропаже появилось лишь в середине следующего месяца. «Вирджиниан пайлот» 15 апреля 1918 года опубликовал статью под названием «Гибель американского углевоза. Еще одна тайна океана». В ней говорилось следующее:

«Вашингтон, 14 апреля. «Циклоп», крупный углевоз американского военно-морского флота, не прибыл в порт назначения на побережье Атлантики, где его ждали 13 марта. Как известило министерство военно-морского флота, с судном нет связи с 4 марта, и его судьба вызывает серьезные опасения».

В сообщении министерства говорилось следующее:

«Трудно объяснить, почему «Циклоп» опаздывает с прибытием в порт назначения, поскольку радиосвязь с ним отсутствует со дня его выхода из порта на одном из островов Вест-Индии. Погода по пути следования «Циклопа» была вполне удовлетворительная и не могла поставить судно в сколько-нибудь затруднительное положение. Конечно, «Циклоп» мог быть потоплен вражеским рейдером или подводной лодкой, но нет никаких данных о присутствии в этом районе океана каких-либо судов противника < …> Как известно, один из двух двигателей «Циклопа» был поврежден, и он шел на пониженной скорости, используя только один двигатель. Но даже если бы оба его главных двигателя вышли из строя, он всё же имел возможность послать сообщение по радио. Поиски «Циклопа» продолжаются, но министерство военно-морского флота испытывает сильное беспокойство за безопасность судна».

«Вирджиниан пайлот», 16 апреля 1918 года:

«Вашингтон, 15 апреля. Официальные лица отказываются поверить, что огромный углевоз водоизмещением 19 000 тонн и находившиеся на его борту, кроме команды, 293 человека могли исчезнуть совершенно бесследно. Поэтому поисковым судам был отдан приказ тщательно обследовать каждый метр пути «Циклопа» и подойти к каждому из множества находящихся в зоне маршрута островов.

Представители военно-морских сил откровенно признали, что ни одна из теорий, пытающихся объяснить исчезновение «Циклопа» <…> не выдерживает проверки фактами… Если бы произошел взрыв, он действительно мог бы мгновенно уничтожить и радиостанцию, и двигатель, но тогда на поверхности океана плавало бы огромное количество обломков, указывая, где находится могила судна.

Можно предположить, что внезапно налетевший ураган, как это часто бывает в тех водах, сначала парализовал судно, а потом затопил его, но и в этом случае остались бы какие-нибудь свидетельства происшедшей катастрофы».

Поиски были прекращены в мае, когда все попытки найти судно оказались безуспешными. Исчезновение «Циклопа» стало одной из величайших тайн в истории мореплавания. Во всяком случае, именно так оценило случившееся высшее руководство американских ВМС — возможно, чтобы оправдать неудачу проведенной вслед за тем поисково-спасательной операции.

«Исчезновение «Циклопа» — одна из самых трудноразрешимых загадок в анналах военно-морского флота; все попытки установить его местонахождение оказались безуспешными. Ни одна из выдвинутых теорий не объясняет сколько-нибудь удовлетворительно, как и при каких обстоятельствах пропало это судно», — заявил после длительного расследования представитель министерства военно-морского флота, а президент Вильсон сказал, что «только Бог и море знают, что произошло с этим огромным судном».

Впоследствии управление военно-морской разведки перечислило в своем докладе все версии, выдвинутые в связи с гибелью судна.

1. Экипаж взбунтовался, захватил судно и отвел его в какой-то пункт, расположенный в стороне от главных морских путей.

2. Генеральный консул США в Рио-де-Жанейро, находившийся на «Циклопе» в качестве пассажира и известный своими прогерманскими настроениями, организовал передачу судна в руки немцев.

3. Судно было торпедировано немецкой подводной лодкой.

4. Произошел взрыв двуокиси марганца, которая при определенных условиях становится чрезвычайно взрывоопасной.

5. «Циклоп» затонул в результате сильной бортовой качки.

6. Капитан Уорли, родом из Германии, сдал «Циклоп» немцам или дал возможность немецким подводным лодкам потопить судно.

Увы, но эти стандартные версии несчастного случая не объясняют тайну «Циклопа». Мин или минных полей у побережья не было. Налететь на подводные скалы судно тоже вряд ли могло, если шло выверенным фарватером, да и лоцман обязательно был на борту. И даже если несчастный корабль получил пробоину или взорвался, радист успел бы послать сигнал бедствия, но таких сигналов с судна никто и никогда не получал. Следовательно, оно затонуло мгновенно.

«Никаких следов судна не было найдено. Но это вполне объяснимо: его поисками занялись лишь спустя месяц. Спасатели не нашли ни обломков судна, ни спасшихся моряков, ни даже круга с погибшего корабля. Огромный рудовоз сгинул в море без единого следа. Стоял 1918 год, шла Первая мировая война, гибель судов обычно списывалась на действия неприятеля. И хотя маршрут «Циклопа» пролегал в прибрежных водах США, первое, что пришло многим в голову: корабль атакован и потоплен немецкой подводной лодкой.

Правда, изучение архивов уже в наши дни не дало столь однозначного решения. Немецкие лодки в начале XX века никогда не забирались так далеко на запад, никаких боевых действий у берегов США не вели, и они тут ни при чём», — пишет в своей книге «Тайны Бермудского треугольника» Лин Фон Паль.

Он также напоминает, что поисками пропавшего судна занимались и в наши дни. И наконец вроде бы поисковикам улыбнулась удача. В 1968 году водолаз военно-морских сил Дин Хейвз в 100 километрах к востоку от Норфолка нашел остов большого судна, лежащий на глубине 60 метров. А в 1974 году тот же остов видел и другой водолаз, Дуглас Армстронг. Беда лишь в том, что точно установить, было ли это найденное судно искомым кораблем, оказалось сложным. И никто из обнаруживших корабль до конца не уверен, что это и на самом деле исчезнувший «Циклоп». Но даже если это и «Циклоп», то загадок меньше не становится.

Остов корабля лежит совсем недалеко от гавани Норфолка, и при любом раскладе хоть кто-то из команды корабля мог спастись и добраться до берега. А если и был шторм, то тела и вещи должны были оказаться на берегу. Только в одном-единственном случае не бывает выживших или обломков: если судно пошло ко дну мгновенно, не успев разрушиться. А что же Куше? Куше уверен: причина — шторм, корабль — найден, треугольник — ни при чём.

«Да, Норфолк лежит уже вне зоны малого треугольника. Но это «вне» достаточно относительно. Остов найден совсем недалеко от малого и внутри большого треугольника. Да, в этом районе таинственных кораблекрушений меньше, но они есть. Да и притом свои повреждения рудовоз мог получить во время движения внутри малого треугольника. Ведь он должен был пересечь опасную зону точно посередине. Может быть, именно то, с чем корабль столкнулся внутри опасной зоны, и стало причиной его гибели», — высказал предположение писатель и автор множества популярных работ Лин фон Паль.

«Очевидное-невероятное»

Раз уж мы рассматриваем бермудские тайны, то нам никак не обойтись без загадочного исчезновения бомбардировщиков — торпедоносцев «Эвенджер» («Мститель») под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора.

5 декабря 1945 года был обычным днём для американских ВВС, базирующихся во Флориде. Погода была великолепной, и пять трехместных бомбардировщиков поднялись в небо, чтобы выполнить учебно-тренировочный полёт. Самолёты взлетели ровно в 14:00, а спустя час с четвертью лётчики положили о выполнении торпедометания и взяли курс домой.

И вдруг на базе слышат тревожный голос командира эскадрильи: «Мы сбились с курса, совершенно не видно земли».

База приказывает Тейлору лететь на запад, но тот заявляет: «Мы не знаем, где запад, ничего не понимаем».

После этого связь резко ухудшилась, и радиолюбители, по одним данным, перехватили такие слова Тейлора:

«Они похожи на нас. Входим в белую воду, мы погибаем».

По другим, пилот сказал:

«Не следуйте за мной… Они выглядят как выходцы из Вселенной…».

Впрочем, о самых последних словах Тейлора до сих пор ведётся спор. По мнению репортера и писателя А. Форда, последняя фраза наверняка придумана или интерпретирована позже.

Как бы то ни было, известно, что на поиски пропавших «Мстителей» вышли 22 корабля военно-морских сил США, несколько подводных лодок, а также сотни частных катеров и яхт. В воздух поднялись 307 самолетов, к операции также подключился английский флот. Было обследовано 380 тыс. квадратных миль площади Атлантического океана и прибрежных районов. И это не дало никакого результата. Ни малейших следов катастрофы обнаружено не было. Также тайной осталось и то, что видел лейтенант Тейлор в последние секунды своей жизни. Трагедия с «Эвенжерами» и дала толчок для изучения проблемы, которую позже назвали тайна Бермудского треугольника: оказалось, в этом месте с давних пор пропадают корабли и суда, таинственно гибнут люди.

По окончанию Первой мировой войны в том же квадрате пропадают американское и норвежское судно. И снова нет даже намёка на непогоду, сигналов бедствия и следов кораблекрушения. И лишь в 1924 году на берегу поймали прерывающийся сигнал с гибнущего японского сухогруза «Раифуку-Мару», прозвучала лишь одна фраза:

«Скорее на помощь. Это словно удар кинжала. Нам не спастись».

«Треугольник будет выпит»

Согласно статистике, только в XX веке в Бермудском треугольнике бесследно исчезли около 150 кораблей и самолётов, без вести пропали более тысячи моряков и авиаторов.

«Бермудский треугольник — это перекресток огромного количества дорог, воздушных, пассажирских, транспортных. Ну и, как на всяком перекрёстке, чаще всего бывают аварии. Исчезает радиосвязь. Знаменитая песня Высоцкого про Канатчикову дачу как раз связана с тем, что наш большой советский лайнер «в треугольнике погряз».

А на самом деле пропал не «Курчатов», а связь с ним. И курчатовцы передали информацию на ближайшее судно о том, что пропала связь, мы её восстанавливаем. Но в институт океанологии в Калининград эта информация не дошла, и люди перепугались: как же так, в Бермудском треугольнике пропал «Курчатов», — напомнил в программе «Земля. Территория Загадок» заместитель директора музея Мирового океана Виктор Стрюк.

На советском научно-исследовательском судне «Академик Курчатов» связь тогда удалось восстановить. И корабль не канул в бездну. Другим повезло меньше. Почему же добротные суда, ведомые опытными экипажами в тихую погоду моментально уходили под воду? Бывалые моряки вспоминали легенды о том, что временами море в Бермудском треугольнике расступается, и ужасные чудовища мгновенно поглощают корабли. Учёные выдвигают свои версии.

«Одной из современных гипотез того, почему корабли тонут и исчезают вместе с экипажем, является гипотеза кристаллогидрата метана, когда запрессованный под большим давлением метан, выходя в воду, растворяется, образует вакуум такой плотностной — образовывается как бы пустота, в которую проваливаются корабли», — отметил доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр Городницкий.

Действительно, на протяжении миллионов лет умершие морские организмы, разлагаясь, выделяют метан. У самого дна эта субстанция образует так называемые кристаллогидраты. Подогретый выбросами энергии из недр земли гидрат превращается в чистый газ, который со страшной силой устремляется к поверхности океана, и вода превращается в кипящую пену. При этом её плотность существенно уменьшается и корабль в считанные секунды проваливается в пучину.

Другие исследователи считают, что всё дело в гравитационном вспучивании воды. Это явление наблюдали многие. Например, пилоты Боинга 707 во время перелёта из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк 11 апреля 1963 года. Через 20 минут после взлёта они увидели, как поверхность океана примерно в 5 милях справа вздыбилась громадным круглым куполом. Он, по мнению наблюдателей, достигал в диаметре нескольких сотен метров. По мере пролёта авиалайнером этого места гора стала быстро исчезать. Лётчики потом запросили береговую охрану, сейсмические центры, но не получили ответа. Как тут не вспомнить о тех старых легендах про морских чудовищ?

«Таким чудовищем на самом деле оказалось гидратное дно, которое, будучи потревоженным, одномоментно поднимает вверх огромные столбы пены, и этот газ, поднимаясь вверх, фактически затаскивает вниз любое плавательное средство», — рассказывал ранее руководитель научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Вадим Чернобровов.

Если принять это предположение, то, безусловно, можно сказать что тайна внезапного поглощения пучиной судов раскрыта. Но как тогда объяснить исчезновение самолётов? Что за таинственный туман на высоте двух тысяч метров закрыл от военных лётчиков Солнце? Не исключено, что на торпедоносцы воздействовал источник какого-то неведомого науке излучения. Но какого?

«Атлантида»

Не так давно североамериканские учёные — океанографы обнаружили на дне бермудского треугольника идеально плоскую равнину площадью 800 квадратных километров. Поверхность равнины выглядела гладко отполированной, словно обработанной на гигантском шлифовальном станке. Некоторые выдвинули предположение: это древняя Атлантида.

«В Атлантиду я верю, Атлантида реально существовала. Её надо искать там, где говорил Платон. То есть не там, где её якобы нашли, в подводной части острова Тира — а именно в Атлантическом океане, и следует Платону верить», — считает Александр Городницкий.

К версии, что она находится в районе Бермудского треугольника, склоняются многие исследователи. Неужели возможно, что обитатели этой легендарной цивилизации владели неведомыми современному человеку технологиями, например — мощнейшими энергетическими установками? Наиболее смелые эксперты предположили, что эти установки действуют до сих пор и вполне могут быть причиной трагедий в Бермудском треугольнике. То есть некий подводный генератор выплёскивает потоки смертельных радиоволн и губит тех, кто слишком близко подбирается к месту затопленной Атлантиды? Данная гипотеза выглядит настолько фантастической, что далеко не все согласны в неё верить. Тем более она не подтверждена ни результатами экспериментов, ни тщательным исследованием специалистов. Списать все наши незнания на некую магическую силу весьма удобно, но …

В документальном фильме «Draining the Bermuda Traingle» группа исследователей рассказала новые подробности о таинственной территории. Для разоблачения мифов ученые использовали технологию так называемой «сонарной картографии»: звуковые волны отражались от дна океана и возвращались назад. Благодаря этому удалось узнать форму и глубину рельефа.

Как оказалось, Бермудские острова находятся на вершине огромной морской горы, высота которой составляет более 4 тысяч метров. Предположительно, она сформировалась в результате извержений вулкана, случившихся на раннем этапе развития Атлантики. Вулкан извергался и постепенно возвышался над поверхностью океана, пока не стал мертвым 30 млн лет назад. Ветер и дождь разрушили его вершину до плоского плато. По мере того, как уровень моря поднимался после Ледникового периода, Бермудские острова превратились в небольшой клочок суши на вершине изолированной морской горы.

Более того, по словам ученых, территория Бермудского треугольника представляет собой «погодный улей», где ураганы и бури могут создавать огромные и причудливые волны. Причиной крушения самолетов могут стать и гексагональные облака с прямыми краями по периметру треугольника. Они создают зоны турбулентности и мощнейшие воздушные потоки, скорость которых достигает 275 километров в час. Ни одно существующее воздушное судно не способно справиться с такими условиями — его буквально швыряет в воду, пишет game2day.org.

Инфразвук и животный ужас

«Наше ухо воспринимает механические звуковые колебания в диапазоне от 20 герц до 20 килогерц. То, что ниже, называется инфразвук, — мы его еще не слышим, а что выше — ультразвук — мы его уже не слышим. Но это не значит, что мы его не воспринимаем», — отметила доктор биологических наук Наталья Лебедева.

Данная гипотеза объясняет и то, почему катастрофы происходят при ясной погоде. Вполне вероятно, что к месту крушения способна дойти инфразвуковая волна, вызванная штормом, который бушевал за сотни километров от этого района. Может, под влиянием инфразвука моряки и впали в состояние панического ужаса? Тем более, что мачты и корпус судна, начав колебаться в резонанс с инфразвуковой волной, могут трещать и даже ломаться. Вполне очевидно, что в такие моменты моряки способны в неописуемой панике покинуть судно — причём любыми способами — просто выбросившись в открытое море, и не воспользоваться спасательными шлюпками.

4 декабря 1972 года. Бригантина «Мария Целеста» вышла из Нью-Йорка в Геную с большой партией спиртных напитков. Через месяц её обнаружил в океане экипаж шхуны «Деи Грация». Моряков удивило, что бригантина идет как-то странно и не отвечает на запросы сигнальщика. Когда матросы со шхуны высадились на борт, то не обнаружили ни одного члена экипажа: груз спиртного в трюмах не тронут, как и деньги в капитанском сейфе.

«Что касается «летучих голландцев», то факты такие исторически зафиксированы, встречались яхты», — рассказал ветеран разведки ВМФ СССР Игорь Барклай.

Теорией воздействия инфразвука на живые организмы некоторые эксперты объясняют такое явление, как массовое самоубийство китов и дельфинов, которые выбрасываются на берег без видимых причин. В 1946 году возле Багамских островов был обнаружен покинутый командой теплоход. Двумя годами раньше корабль-призрак «Рубикон» постоянно видели дрейфующим без экипажа вдоль побережья Флориды. На его борту осталась только собака. Что же заставило экипажи покинуть свои суда?

«Непреодолимое чувство страха. Потому что любой, находящийся в океане, понимал, что вообще-то там акулы и прочие всякие опасности, но чувство страха было сильнее, когда он находишься на корабле», — говорит доктор биологических наук Наталья Лебедева.

Казалось бы, версия выглядит весьма убедительно. Рождаемый стихией инфразвук провоцирует различные психические расстройства, вызывает животный страх и даже губит моряков. Но опять же — эта гипотеза без веских доказательств. К тому же она также не объясняет исчезновения самолётов. И прежде всего — ту трагедию звена бомбардировщиков «Эвенджер». Кстати, здесь можно еще раз напомнить последние слова лейтенанта Тейлора в радиоэфире: «Они похожи на нас». Кто это они? Или что это? Самая большая загадка в той истории. Только спустя два десятилетия начали появляться первые версии, которые смогли бы приблизить к разгадке.

НЛО

5 июня 1965 года. С военно-морской базы США Хомстед вылетел военно-транспортный самолет C-119 с девятью членами экипажа. Самолёт на аэродром не вернулся. Никаких взрывов в воздухе или при падении в воду никто не зафиксировал. В это же время американский астронавт Джеймс МакДивитт, который совершал орбитальный полёт на корабле «Джемини-4», увидел и сфотографировал неопознанный летающий объект, который висел над Карибскими островами в то время, когда исчез C-119. Ни лётчиков, ни обломков самолёта тогда не нашли. Как и следы тех бомбардировщиков, исчезнувших в 1945 году. Как и следы кораблей и моряков, которые были зачислены в списки пропавших без вести в Бермудском треугольнике. И тут появилась новая версия — агрессия космических пришельцев.

«70—80-е годы характеризуются всплеском информации о воздействии на Землю каких-то инопланетных объектов — летающих, подводных — всяких. Доклады, которые поступали от наших подводников и на Северном флоте, и на Тихоокеанском, вынудили руководство военно-морского флота совместно с некоторыми научными организациями задать программу научных исследований. И в военно-морском флоте была создана специальная аналитическая группа, куда вошли представители нашего управления и других организаций, для набора статистики, для наблюдений, анализа этих явлений», — рассказал ветеран разведки ВМФ СССР Игорь Барклай.

Действительно, в послевоенное время стали часто замечать загадочные объекты и явления, которые принимались за космических пришельцев. Особенно много таких объектов наблюдалось над поверхностью океана и даже в его глубинах. Чаще всего приходилось сталкиваться с таинственными гостями экипажам подводных лодок. В районе Бермудского треугольника советские субмарины постоянно несли боевое дежурство. То есть в непосредственной близости от США для молниеносного удара возмездия по территории противника в случае войны.

«Мы несли боевую службу в подводном положении. Меня срочно приглашают в центральный пост. Обнаружен сигнал определённой частоты, который перемещался очень быстро. То есть не было ни шума винтов, ни признаков, что это надводная цель. Просто быстрые перемещения сигнала. Даже если торпеда — она всё равно шумит. А тут скорость перемещения была порядка 125—135 узлов», — рассказал бывший командир атомной подводной лодки контр-адмирал Юрий Бекетов.

Известно, что ни одна страна не смогла создать таких подводных аппаратов, которые могли бы перемещаться в водной среде со скоростью 200 километров в час. Подобные скорости недоступны и морским обитателям. У моряков нет сомнений, что это была встреча с пришельцами.

«Потом сигнал обошёл нас и исчез. Не было ощущений, что цель уходит, сигнал уменьшается, он просто резко снизился, и всё. Мы записали всё, что слышали, классифицировали, что это неопознанный предмет», — вспоминает Юрий Бекетов.

«Эти всё корабли инопланетные — они себя очень здорово оберегают. Бесшабашные лётчики, которые славятся своей бравадой, уповая на свою скорость, пытались несколько раз приблизится, войти в контакт с ними. Но всё заканчивалось очень плачевно. Они включали свое волновое оружие и или летчики теряли сознание, потом приходили в себя, или вообще доходило до катастроф.

Такие случаи были зафиксированы в 70-е годы, у нас много таких фактов», — признался в программе «Земля. Территория Загадок» ветеран разведки ВМФ СССР Игорь Барклай.

По его словам, военные моряки собрали солидный материал, который свидетельствует о возможной причастности неопознанных объектов внеземной цивилизации к драмам в районе Бермудского треугольника. Но эта тема не получила своего развития.

Аберрация во времени

Ни одна гипотеза не даёт ответа на вопрос — почему многие, кто становился жертвой пучины моря в зоне Бермудского треугольника, перед гибелью сообщали о потере ориентации в пространстве и времени, а кому удалось вырваться из этого зловещего места, свидетельствовали о том, что навигационная техника отказывалась работать? Так, например, произошло в 1974 году с советским гидрографическим судном: оно 13 минут шло вслепую, все приборы на его борту отказали.

«Все часы, всё остановилось, всё, что связано с магнетизмом. Часы ведь тоже фактически работают на магнитной основе. Поэтому им пришлось счисляться, и после счисления они установили, что потеря во времени составила 13 минут. Вот эти 13 минут куда-то были потеряны. Такие же случаи были с американскими судами», — отмечает ветеран разведки ВМФ СССР Игорь Барклай.

Эксперты полагают, что исчезнувшие в треугольнике суда и самолёты попадали в другое временное измерение. И, скорее всего, продолжали, а возможно, и продолжают там своё существование.

«Среди множества неожиданных исчезновений кораблей и самолётов и попыток объяснить эти аномалии встречается гипотеза аберрации во времени — то есть пространственно-временного сдвига, который даёт какую-то надежду на то, что корабль не просто погиб вместе с экипажем, а перенесён в другое измерение, в другое пространство и где-то, может быть, уцелели и капитан, и экипаж с пассажирами. Конечно, это достаточно фантастическое предположение, но как гипотеза оно должно рассматриваться», — пояснил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.

«Дорогая передача…»

За 39 лет существования передачи «Очевидное-невероятное» в эфир вышло почти 700 выпусков. Как минимум один гарантированно останется в истории. Это выпуск от 13 ноября 1976 года, посвященный загадке Бермудского треугольника. Он вдохновил Владимира Высоцкого на создание знаменитой песни «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи».

Каждый легко вспомнит:

«Дорогая передача! Во субботу, чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизору рвалась…», «Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться…», «Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?..», «А медикаментов груды — в унитаз, кто не дурак…», «Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков», «Это всё придумал Черчилль», «Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе», «Он над нами издевался. Сумасшедший — что возьмешь!», «Мы напишем в «Спортлото»…

Кстати, в той исторической передаче в гостях у Сергея Капицы был кандидат технических наук Владимир Ажажа. Они обсуждали, почему в районе Бермудского треугольника исчезают корабли и самолеты. Но Владимир Ажажа руки в кадре не ломал и вообще не жестикулировал. Он вовсе не выглядел «баламутом» и не настаивал на «бессилии науки». Загадочные исчезновения он предлагал объяснять научными понятиями.

«Недавно один из сотрудников Института земного магнетизма познакомил меня с интересной магнитограммой и данными, которые показывают, что именно 5 декабря 1945 г., когда произошло это печальное событие, на Солнце зафиксирована гигантская хромосферная вспышка, протуберанец. Была солнечная буря… Явление возмущения магнитного поля земли вызывает и радиопомехи, выводит из строя курсы указателей, магнитные и гироскопические компасы», — так он объяснял трагедию с американскими самолетами.

При рассмотрении вопроса с исчезновением кораблей Ажажа предложил учитывать явление инфразвук (волны, имеющие частоту, ниже воспринимаемой человеческим ухом), которое иногда заставляет моряков терять разум и в спешке покидать судно.

Однако Сергей Капица на экране убедительно разбивал его доводы. Почему солнечная буря 5 декабря 1945 года, если такая действительно была, повлияла только на эти самолеты? Она ведь должна была ощущаться по всему земному шару. А сойти с ума в длительном плавании можно не только из-за инфразвука, но и из-за сложных условий, долгой разлуки с родными.

«Всегда ли нам надо прибегать к таким совершенно революционным представлениям, когда часто самые необычные вещи можно объяснить на основании известных законов механики?» — задал риторический вопрос Сергей Капица.

Словом, существует около сотни гипотез, с помощью которых люди пытаются объяснить загадочный феномен Бермудского треугольника. Но ни одна из них не выдержала критики оппонентов. Этот район представляется заповедником невероятных, порой противоречащих друг другу аномальных явлений и таких же гипотез.

И еще: Бермудский треугольник — не единственное место на Земле, где наблюдаются аномальные явления. Как минимум, есть ещё 4 подобные зоны: область севернее острова Гуам, район юго-восточнее Африки, часть океана между Австралией и Антарктидой и так называемое «Море Дьявола» у берегов Японии. Ключ к загадке этих мест также не найден.

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