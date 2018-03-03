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В Москве объявлено штормовое предупреждение

Наука

Выпадет до 14 мм осадков

В Москве объявлено штормовое предупреждение
Hans
Снегопад

Москва, 3 марта 2018, 05:28 — REGNUM  Штормовое предупреждение объявлено в Москве и Московской области на выходные — 3 и 4 марта, сообщили в Гидрометцентре.

В Москве сильный снегопад ожидается 4 марта — выпадет до 14 мм осадков. Снег, по прогнозам метеорологов, ожидается в большей части Центрального федерального округа.

Синоптики предупредили о сильном ветре с порывами 15−20 м/с, а также о метели и заносах на дорогах. На юге ЦФО возможны гололедица и налипание мокрого снега на провода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЦФО 3 — 4 марта ожидаются метели и снегопад. Теплая погода в Москве и Подмосковье, по прогнозам синоптиков, наступит в последних числах марта.

Читайте подробнее: Синоптики назвали дату наступления климатической весны в Москве

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