РАН: ситуация с оборудованием критическая

Москва, , 05:30 — REGNUM 1000 лет понадобится на обновление приборного парка РАН при нынешнем уровне финансирования! Заявил президент РАН Александр Сергеев на заседании президиума Академии наук (27.02.2118).

«Балансовая стоимость оборудования — 277 млрд рублей. В год на обновление инструментального парка удалось выделить всего-навсего 244 млн рублей. Это значит, что такими темпами мы можем обновиться только в течение одной тысячи лет, — отметил академик. — Чудовищная цифра, понятно, что ситуацию нужно кардинальным образом менять. Этот вопрос абсолютно назрел. И надо бить во все колокола. Сейчас, когда появились деньги на увеличение финансирования, ситуация с оборудованием становится нетерпимой, и нам нужно нам эту проблему решать».

По данным, приведенным в докладе академика РАН Ренада Сагдеева о состоянии и мерах по обновлению оборудования в научных организациях РАН, средний возраст приборов — 10 лет, а уникальных научных установок (УНУ), таких как, например, крупные телескопы — 30 лет. При этом совершенно ясно, что получение новых знаний требует современной техники.

«Приборная база определяет эффективность нашей науки и ее конкурентоспособность, — подчеркнул академик Сагдеев. — Если в прошлые времена, во времена натурфилософов получать новые знания было достаточно просто — или умозрительно, или с помощью простых устройств — то сейчас получение новых знаний требует очень дорогих, очень сложных приборов. Мы себе легко представляем технику в области ядерной физики, астрофизики, но даже такие науки, как археология требуют для проблем датирования сложных ускорительных масс-спектрометров».

За последние два года удалось получить финансовую поддержку от государства на ремонт УНУ и поддержание биоресурсной коллекции РАН: порядка 4 млрд рублей. Это прогресс, но денег недостаточно, считают ученые. Поддержать могут и фонды: РФФИ и РНФ, а также Министерство образования и науки.

«Они проводят регулярные конкурсы по линии поддержки Центров коллективного пользования (ЦКП) и уникальных установок (УНУ), — отметил Сагдеев, — кроме этих источников, других внешних источников получения дополнительных финансовых ресурсов не наблюдается».

Явная нехватка средств ведет к стремительному старению оборудования, причем, уникального. Новые приборы уже вообще не закупались в течение пяти лет. Российской науке требуется коренное обновление приборного парка. Что предлагают ученые? Прежде всего, развивать систему ЦКП и УНУ. В России таких Центов коллективного пользования около 500. И эта структура вполне укладывается в общемировую тенденцию, хотя нуждается в реформировании и объективной оценке.

«Поскольку в стране число ЦКП довольно велико — около 500 — то стоит вопрос о создании единой сети ЦКП совместно с Минобрнауки. В РАН разработана программа, позволяющая эффективно использовать эти ЦКП в любой точке», — отметил докладчик.

Второй чрезвычайно важный момент — господдержка фундаментальной науки.

Фундаментальная наука определяет в значительной степени могущество государства, все революционные изменения в экономике, обороноспособность. Все это происходит из фундаментальной науки, подчеркнул Сагдеев.

«Это и лазеры, и транзисторы, и ядерные технологии. Ответственность за развитие фундаментальной науки во всех странах несет государство. Поэтому естественно было обратиться за поддержкой к государству», — отметил он, рассказав, что президент РАН на встрече с Владимиром Путиным дал предложение от имени Академии наук о создании фонда в размере 30 млрд рублей ежегодно.

«Это неслучайно. Общая балансовая стоимость оборудования примерно 300 млрд рублей. Если рассчитывать время жизни прибора для России в 10 лет, то это как раз по 30 млн в год. Это значит, что при таком объеме средств ежегодном можно за 10 лет пройти полный цикл обновления приборного парка».

Теперь ученым предстоит подготовить стратегию обновления приборного парка. Эта стратегия должна учитывать приоритеты научно-технологического развития России, итоги рейтингования научных институтов, региональные аспекты.

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