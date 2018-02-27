Учёные создали медицинский аппарат, определяющий болезни

Пекин, , 07:45 — REGNUM Учёные из Китая создали медицинский аппарат, который способен помочь врачам выявить и классифицировать излечимые заболевания. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Работа устройства основана на технологии искусственного интеллекта. Он предназначен для диагностики человеческих болезней.

Отмечается, что аппарат способен самостоятельно определять заболевания и даже не уступает в этом умении врачам-специалистам. Например, устройство может диагностировать воспаление лёгких у детей, а также выявлять нарушения зрения.

Учёные уверены, что подобные устройства помогут повысить эффективность диагностики заболеваний и ускорить подбор необходимой схемы лечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские учёные смогли пересадить детям ушные раковины, выращенные в лаборатории.

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