Новая книга Владимира Дегоева о России и Персии, Турции и Польше

Олег Айрапетов, , 09:41 — REGNUM

В издательстве «МГИМО-Университет» вышла новая работа сотрудника МГИМО, выдающегося кавказоведа и историка международных отношения профессора, доктора исторических наук Владимира Владмировича Дегоева.

Дегоев — автор книг, которые давно уже стали классикой целого направления исторической науки: «Кавказский вопрос в международных отношениях 30−60-х гг. XIX в.», «Имам Шамиль: пророк, властитель, воин», «Большая игра на Кавказе: история и современность», «Внешняя политика России и международные системы: 1700−1918 гг», «Россия, Кавказ и постсоветский мир: прощание с иллюзиями», «Кавказ и великие державы. Политика, война, дипломатия». Каждая из этих работ была настоящим явлением и имела успех в историческом сообществе. В высшей степени символично и справедливо, что с именем В. В. Дегоева связано восстановление издания «Кавказского сборника», начатое в 2004 году под его научной редакцией при Центре Кавказских исследований МГИМО.

Данная работа профессора Дегоева нова во многих отношениях. Он обратился к самому началу петровского времени, концу XVII века, которым ранее не занимался. Каждый профессионал знает, насколько труден и опасен переход к проблемам другого периода. Изданная книга носит название «Дипломат петровского призыва. Прокофий Возницын». Обращение к очень слабо известной у нас личности, теснейшим образом связанной с судьбами русской политики на южном, турецком направлении, в известном смысле традиционно для автора.

Петр и Возницын — два главных персонажа книги. По-другому, конечно, быть не может, если автор пишет о времени, названном именем правителя. Как всегда, радует широкий контекст рассматриваемых событий, в котором рассматривается исторический факт. Этот контекст требует колоссальных знаний — ведь служба Возницына связана практически со всеми значимыми внешнеполитическими действиями русской дипломатии, начиная еще с последних лет правления Алексея Михайловича. Тут и поездка в тогдашнюю столицу Персии — Исфаган, и миссия в Константинополе, и участие в «Великом посольстве» (статус Возницына — третий великий посол — говорит о многом), и дипломатическая подготовка Великой Северной войны со Швецией. Вена, Лондон, Амстердам, Париж, Кенигсберг, Венеция — центры того, что тогда называли «большой европейской политикой», турецкий и польские вопросы — все это находилось в сфере пристального внимания петровского дипломата, который принял активнейшее участие в смене вектора русской внешней политики с юга на север, к переходу от безуспешных попыток укрепить и расширить антиосманскую коалицию до формирования антишведского союза. Собственно, этот переход и стал основным предметом исследования историка, и в центре его находится Карловицкий конгресс 1698—1699 годов, в ходе которого Прокопий Возницын сыграл весьма, весьма значительную роль. Полезно обращение к первым шагам русской дипломатии на международных конгрессах. Тем паче, что эти конгрессы отнюдь не относятся к широко известным событиям дипломатического прошлого. В общем, такого рода исследование необходимо, и символично, что оно вышло в издательстве МГИМО.

Сделано это исследование добротно, хорошо, профессионально. Как утверждает В. В. Дегоев: «Профессионализм — понятие весьма многозначное и порой шаблонно-неопределенное. Профессионалами называют и очень узких специалистов в какой-то области, и людей, обладающих высокой квалификацией в самых разных видах деятельности» (С.48). С такой трактовкой нельзя не согласится. Ну что же, в данном случае профессионализм — понятие, безусловно, определенное и связанное с высокой квалификацией исследователя. Книгу можно рекомендовать всем тем, кто интересуется научной версией истории нашей страны.

Последнее, что хочется сказать, — необходимость общей работы по имперской политике России начиная с петровского периода давно уже стоит в порядке дня. Совершенно очевидно, что новая книга В. В. Дегоева — первый приступ к системному анализу внешней политики XVIII столетия. Желаю ему успехов!