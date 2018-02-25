Синоптики рассказали, когда в Москву придет тепло

Москва, , 05:16 — REGNUM Аномальные морозы отступят из Московского региона с наступлением календарной весны. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что в Москве станет теплее с 1 марта. По предварительным прогнозам, в ночь на 1 марта в столице похолодает до −19…−14 °С, днем термометр покажет −8…−3 °С.

Днем в воскресенье, 25 февраля ожидается −9…−7 °С. В начале рабочей недели морозы будут крепче: в ночь на 26 и 27 февраля — до — 24 градусов, днем термометр покажет −16…−14 °С.

28 февраля в столице вновь начнется снегопад.

Необычные для конца февраля холода в столичном регионе вызваны сочетанием двух факторов: расположившимся над Баренцевым морем арктическим циклоном и высоким циклоном над средними широтами Европейской России, поясняют синоптики.

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