Воскресенье, 25 Февраля 2018 года
18:52:35 МСК

Синоптики рассказали, когда в Москву придет тепло

Наука

Днем 25 февраля ожидается −9…−7 °С

Синоптики рассказали, когда в Москву придет тепло
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зимняя Москва

Москва, 25 февраля 2018, 05:16 — REGNUM  Аномальные морозы отступят из Московского региона с наступлением календарной весны. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что в Москве станет теплее с 1 марта. По предварительным прогнозам, в ночь на 1 марта в столице похолодает до −19…−14 °С, днем термометр покажет −8…−3 °С.

Днем в воскресенье, 25 февраля ожидается −9…−7 °С. В начале рабочей недели морозы будут крепче: в ночь на 26 и 27 февраля — до — 24 градусов, днем термометр покажет −16…−14 °С.

28 февраля в столице вновь начнется снегопад.

Необычные для конца февраля холода в столичном регионе вызваны сочетанием двух факторов: расположившимся над Баренцевым морем арктическим циклоном и высоким циклоном над средними широтами Европейской России, поясняют синоптики.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за морозов на федеральных трасах в ЦФО и ПФО усилят патрулирование

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить