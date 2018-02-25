Алексей Ретеюм, , 10:54 — REGNUM

Доклад профессора кафедры физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора географических наук Алексея Юрьевича Ретеюма «Сверхсветовая волна из созвездия Стрельца и земные катастрофы начала века» на ХХVI заседании Всероссийского междисциплинарного семинара-конференции геологического и географического факультетов МГУ «Система планета Земля» 30 января — 2 февраля 2018 года

В конце декабря 2004 года на Землю из дальнего космоса пришел сигнал, заставляющий пересмотреть сложившуюся картину мира. Последующие события не оставляют никаких сомнений в его смысле и значении. Теперь нам следует знать, что, во-первых, состояние нашей планеты и жизнь на ней зависят не только от Солнца, но и других звезд; во-вторых, вариации солнечной активности — не единственная причина переменных воздействий на биосферу и, в-третьих, энергия в Солнечную систему от ядра Галактики может поступать со сверхсветовой скоростью. Таковы результаты 13-летнего исследования, о котором рассказал в своём докладе 30 января 2018 года известный российский географ профессор Ретеюм.

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Введение

27 декабря 2004 года в 21:30:26,5 UT телескопы и спутники зафиксировали вспышку на небе, в сотни раз превосходившую по мощности все известные за последние 400 лет. До Солнечной системы дошли гамма-лучи от взорвавшейся около 50 000 световых лет назад оболочки магнетара SGR 1806−20 — небольшой (около 20 км в диаметре), но самой намагниченной во Вселенной нейтронной звезды. За 0,5 секунды из нее выделилась энергия, превышающая суммарную радиацию Солнца за 200 000 лет. Этот импульс пришел из центра Галактики, от созвездия Стрельца (Рис. 1). Интересно, что предыдущая вспышка, описанная Иоганном Кеплером в 1606 году, была связана с космогонической активностью в соседнем со Стрельцом созвездии Змееносца.

Накануне, 26 декабря 2004 года, в 0:58:52 UT произошло Великое Суматринское землетрясение, второе или третье по силе за всё время сейсмологического мониторинга. Оно вызвало беспрецедентную по масштабам природную катастрофу — цунами с волнами высотой более 50 м, ставшее причиной гибели свыше 250 000 человек в 14 странах Азии и Африки.

Другие примеры одновременности двух редчайших событий близкой природы неизвестны в письменной и даже устной истории, поэтому логично предположить, что мы столкнулись с первым документально зафиксированным случаем сверхсветового дальнодействия в Млечном Пути.

Великое Суматринское землетрясение и порожденное им цунами, по имеющейся информации, не имеют аналогов за последние 3000 лет. Вероятность того, что события такого ранга произойдут именно 26 декабря 2004 года, можно оценить величиной порядка 1:1 000 000. С начала Новой эры яркие сверхновые звезды были замечены шесть раз; так что вероятность вспышки 27 декабря 2004 года близка к 1:100 000. Умножение полученных чисел для определения вероятности совпадения прихода волны от звездотрясения на магнетаре SGR 1806−20 и Суматринского землетрясения приводит к выводу о необходимости полного исключения случайности.

Помимо факта неслучайного совпадения рассматриваемых явлений, гипотеза галактического возмущения Земли и Солнечной системы получает следующие подтверждения:

1. Внезапность события 26 декабря 2004 года;

2. Возникновение очага землетрясения у самой земной поверхности;

3. Положение эпицентра землетрясения в узле планетарных тектонических деформаций;

4. Резкое падение интенсивности галактических космических лучей в момент землетрясения;

5. Синхронные колебания солнечного излучения в начале 26 декабря 2004 года;

6. Образование кратковременных геофизических аномалий как реакции на внешний импульс;

7. Уникальность последствий катастрофы по размерам, пространственному охвату и длительности.

Среди вышеперечисленных свидетельств особая роль принадлежит материалам наблюдений, проведенных с помощью высокоточных инструментов, которые позволяют восстановить ход интересующих нас показателей с минутным и секундным разрешением.

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Внезапность события 26 декабря 2004 года

Как известно, существует целый ряд предвестников сильного землетрясения. Среди них высокой степенью надежности отличаются форшоки — толчки с возрастающей частотой. Сейсмическая обстановка около будущего эпицентра с координатами 3°20' с.ш. и 95°47' в.д. в течение трех лет оставалась стабильной с тенденцией к затишью (Рис. 2).

Сейсмичность обладает свойством квазипериодичности, и относительно спокойное состояние недр спустя некоторое время сменяется повышенной активностью. В рассматриваемом случае никаких признаков наступления эпохи сильных землетрясений не видно (Рис. 3).

Есть один важный индикатор, который указывает на малую вероятность повторения очень сильных землетрясений в короткое время. 23 декабря 2004 года в 14:59:00, то есть за 60 часов до события около Суматры, в 5000 км от острова произошло землетрясение с магнитудой 8,5. Обычная же длительность сейсмического интервала в этом классе измеряется месяцами и годами (Рис. 4).

Подготовка сильного землетрясения нередко сопровождается генерированием переменных электрических полей и токов в ионосфере. 21 и 22 декабря 2004 года над районом Суматры ионосфера, по данным нескольких станций, пришла в состояние возбуждения, однако его причиной послужили не эндогенные процессы, а повышение солнечной активности в те дни (Рис. 5).

Ионосфера реагировала на рост потоков заряженных частиц от Солнца (Рис. 6).

В стратосфере перед землетрясениями, даже небольшой мощности, образуются отрицательные аномалии озона, связанные с водородной дегазацией недр. Во второй половине декабря 2004 года в экваториальной зоне Индийского океана общее содержание озона в атмосфере отвечало норме (Рис. 7).

Таким образом, судя по используемым сегодня сейсмологическим индикаторам и предвестникам, Великому Суматринскому землетрясению не предшествовало, как обычно, движение глубинного вещества.

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Удар был направлен сверху вниз

Расчеты дают два значения глубины очага декабрьского землетрясения — 26 км и 0 км. Есть основания полагать, что реальности соответствует вторая величина. Прежде всего, после этого события частота поверхностных землетрясений резко увеличилась (Рис. 8), причем со временем их доля стала закономерно снижаться.

Кроме того, положение гипоцентра у земной поверхности, как показывает анализ базы данных International Seismological Centre, у сильных землетрясений никогда ранее не было зафиксировано (Рис. 9).

Приведенные факты говорят о направлении удара, противоположном обычному для землетрясений.

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Узловое положение эпицентра землетрясения

Земной шар в действительности представляет собой тело очень сложной формы, обусловленной процессами широтного и долготного сжатия и растяжения. Эпицентр Суматринского землетрясения занимает место на пересечении двух критических дуг, где планетарные деформирующие силы достигают максимума. Это экватор у меридиана, разделяющего не только Индийский и Тихий океаны, но и крупнейшие на Земле гравитационные аномалии (Рис. 10).

Особое положение Индонезийского планетарного узла подчеркивается строгой симметрией вулканов как точек сосредоточенного выхода внутренней энергии. На Суматре находится самый высокий (по расстоянию от центра Земли) и активный в Евразии вулкан Керинчи, а в 180° от него по экватору расположена целая группа высочайших на Земле вулканов во главе с Чимборасо (Рис. 11).

Планетарный пояс 90—110° в.д. // 90—70° з.д. отличается наивысшей концентрацией сейсмической энергии (Рис. 12).

Особая чувствительность Индонезийского узла проявляется через колебания частоты землетрясений в зависимости от угловой скорости вращения Земли.

Очевидно, что уникальное землетрясение 2004 г. у Суматры стало закономерным откликом планеты на внешнее воздействие.

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Ослабление галактических космических лучей

В момент землетрясения нейтронные мониторы на пяти континентах зафиксировали отрицательную аномалию галактических космических лучей. У полярного круга на станции Oulu в Финляндии наблюдалось довольно редкое кратковременное падение их интенсивности до уровня 6% (Рис. 13).

По сведениям других станций, отклонение было несколько меньшим, но четко выраженным. На Рис. 14 показаны данные станции Peawanuck в Канаде (54°59' с.ш., 85°26' з.д.).

А на Рис. 15 — данные антарктической станции South Pole Bare (90° ю.ш.).

Строго синхронный эффект кратковременного ослабления галактических космических лучей у всей земной поверхности, не имеющий ничего общего с более длительным Форбуш-понижением при активизации солнечной короны, может быть связан только с космическим фактором.

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Колебания солнечного излучения

Изменения солнечного излучения в интересующий нас момент отражает целый ряд надежных показателей, измеряемых с высокой точностью. Это, в частности, плотность потоков плазмы в околоземном пространстве (Рис. 16).

Характерно также поведение потока электронов (Рис. 17).

Аналогичный характер имеет кривая, описывающая ход радиоизлучения Солнца (Рис. 18).

Времени прихода галактической волны отвечает всплеск рентгеновского излучения (Рис. 19).

С моментом землетрясения точно совпадает усиление магнитного поля (Рис. 20).

Таким образом, в комплексе физических характеристиках околоземного пространства обнаруживается один и тот же космический сигнал.

До сих пор рассматривалось поведение энергетических потоков, идущих от Солнца. А есть ли признаки изменений состояния самой звезды под влиянием галактической волны? Поскольку усиление рентгеновского излучения началось примерно за 70 мин до Суматринского события (см. Рис. 19), можно думать, что именно к этому моменту был приурочен удар от магнетара SGR 1806−20. Предположение оправдывается (Рис. 21).

Другим доказательством возмущения звездной атмосферы служит резкое увеличение скорости и плотности солнечного ветра 30 декабря 2004 года, когда плазма через 96—98 часов после удара достигла околоземного пространства (Рис. 22).

Итак, режим Солнца и его корональных потоков, бесспорно, был нарушен волной от магнетара.

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Геофизические процессы

Если планета Земля получила удар от взрыва на самой плотной звезде Галактики, то откликами на него в момент землетрясения должны стать, по крайней мере, три кратковременных явления в геосферах:

1) скачок атмосферного давления,

2) падение уровня моря,

3) колебания силы тяжести.

И действительно, соответствующую информацию о реакции атмосферы и гидросферы мы находим в материалах наблюдений, проводившихся на побережье Индийского океана метеорологическими станциями Индонезии (Рис. 23)

и гидрологическими постами Австралии (Рис. 24).

Уровень воды в Индийском океане южнее экватора понизился как раз перед землетрясением, хотя приливной самописец Hillarys Boat Harbour удален от его эпицентра на 4500 км, что свидетельствует об огромной площади соприкосновения земной поверхности с космической волной.

Эффект нарушения равновесия литосферы зарегистрирован несколькими абсолютными гравиметрами, но наиболее показательна картина, полученная на значительном удалении от эпицентра, например, в Европе (Рис. 25).

Для того, чтобы сейсмические волны, возникшие у Суматры, достигли Апеннинского полуострова, требуется более 20 мин, а итальянский гравиметр отметил начало колебаний силы тяжести уже в первые минуты после события, что характеризует пространственную природу воздействия на земную кору.

Космический импульс в первую очередь должен был вызвать возмущение ионосферы. Оно заметно по трехкратному увеличению частоты O-компоненты, отраженной от спорадического слоя Es, которое устанавливается по данным станции Learmonth, находящейся в 3 500 км от эпицентра (Рис. 26).

След в ионосфере хорошо виден также по результатам наблюдений за резонансом Шумана, которые ведутся в г. Томске, на расстоянии 6000 км от эпицентра (Рис. 27).

Одновременное, точнее, одномоментное возникновение аномалий всех геосфер в пространстве Евразии и Австралии возможно исключительно при условии глобального внешнего воздействия, невообразимого по силе.

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Планетарные последствия

Уникальность события проявилась уже спустя сутки после Великого Суматринского землетрясения в числе и мощности афтершоков — последующих толчков, превосходящих по суммарной энергии на два порядка то, что было известно ранее (Рис. 28).

В 2005—2016 годы сейсмической активизацией было охвачено пространство в радиусе тысяч километров от эпицентра, причем количество ежегодно выделившейся энергии по сравнению с предыдущим 50-летним периодом увеличилось в сотни раз (Рис. 29).

Рассматриваемое событие, в сущности, открыло новую геодинамическую эпоху, поскольку суммарная энергия землетрясений за период 26 декабря 2004 г. — 31 декабря 2017 г. превысила всю сейсмическую энергию, которая была генерирована ранее за 3000 лет (Рис. 30).

Долгоживущее возмущение литосферы локализовано у меридиана эпицентра, в то время как другие части планеты относительно стабильны (Рис. 31). Эта особенность служит еще одним доказательством закономерной реакции на галактический удар планеты с ее трехосной формой.

Землетрясение 26 декабря 2004 года вызвало цунами, беспрецедентное по области распространения (Рис. 32).

Что касается высоты волны, она достигала 50,9 м — рекордное значение для открытого моря, и на побережье Индийского океана измерялась многими метрами (Рис. 33).

По количеству жертв, которое, согласно разным оценкам, составило от 228 000 до 300 000 человек, цунами 26 декабря 2004 года превосходит сотни аналогичных событий, случившихся за последние 1900 лет.

Великое Суматринское землетрясение вместе с последующими событиями такого рода привело к резкому увеличению смертности за последние 13 лет (Рис. 34). Судя по некоторым данным, экономические потери от усиления сейсмической активности в указанное время выросли в 5—7 раз.

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Заключение

Галактическое воздействие на Землю — новая реальность, которую надо принимать во внимание. Существуют довольно четкие признаки того, что взрывы магнетаров и ранее имели катастрофические последствия для биосферы. Иное — но также весьма серьезное — значение имели для жизни вспышки сверхновых звезд, в частности последняя из них, наблюдавшаяся в 1604 года. Эта тема требует углубленного исследования.

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