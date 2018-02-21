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Искусственный интеллект может быть использован хакерами

Наука

Хакеры могут использовать искусственный интеллект для вызова автокатастроф, а также превращения коммерческих дронов в оружие

Искусственный интеллект может быть использован хакерами
Colin
Хакер

Вашингтон, 21 февраля 2018, 08:08 — REGNUM  Быстрые достижения в области искусственного интеллекта повышают риски хакерских атак, сообщает 21 февраля Reuters.

Как отмечают эксперты из Оксфордского, Кембриджского и Йельского университетов, хакеры могут использовать искусственный интеллект для вызова автокатастроф, а также превращения коммерческих дронов в оружие.

Исследователи вышеназванных университетов выразили беспокойство в связи с тем, что искусственный интеллект может быть использован как государствами-изгоями, так и отдельными злоумышленниками.

Подобные варианты развития событий, как отмечают эксперты, чреваты угрозой международной безопасности, так как могут привести к очень эффективным точечным нападениям. Это уже станет правдоподобным в ближайшие пять лет.

«Мы все согласны с тем, что искусственный интеллект вещь положительная, его можно применить во многих сферах. Однако до настоящего времени не прорабатывался вопрос о его злонамеренном использовании», — подчеркнул научный сотрудник Оксфордского университета Майлз Брандэйдж.

Напомним, за последние месяцы на повестке дня многих политиков, ученых, представителей спецслужб стоит вопрос о киберугрозах, исходящих от потенциальных противников. Причиной тому стала массированная кампания в СМИ относительно вмешательства хакеров в электоральный процесс в США.

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