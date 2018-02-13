Запас неисчерпаем: нефтяной колодец — на все времена

Москва, , 03:04 — REGNUM Биосферная концепция нефтегазообразования — это настоящий революционный прорыв в научной картине, имеющей непосредственное отношение к экономическим и экологическим проблемам всемирного масштаба. О том, как имеющиеся доказательства неуничтожимости нефти и газа могут сказаться на столь важных для нашей страны подходах к добыче углеводородных энергоносителей, рассказывает в своей статье Азарий Баренбаум.

Уже в 80-х годах ХХ века при оценке общего баланса геохимического круговорота углерода и воды было показано, что в научной оценке присутствует существенный дисбаланс, не объясняемый в рамках предшествующих так называемых биологической или минеральной концепций происхождения залежей углеводородов. Требовалось решить проблему дисбаланса, составляющего более 35% неучтенного углерода. Как происходит процесс поглощения и выделения этого углерода в геохимических циклах? Каковы их периодичность и масштаб? Ничего этого не было сделано, и поэтому важные международные соглашения по экологической безопасности, такие как Киотский протокол, не могут считаться адекватными реальной ситуации с загрязнениями на планете Земля.

Набранная статистика лишь подтверждает эту точку зрения. Углекислый газ CO₂, выделяемый при сжигании топлива, представляет собой существенный вклад в выделяемую часть углеродного цикла планеты. Известная в рамках классических теорий поглощаемая часть углеродного цикла не может справиться с таким количеством углекислого газа, примерно так строилась логика Киотского протокола. Кроме того, предшествующие теории нефте‑ и газообразования предполагают исчерпание имеющихся месторождений уже в ближайшие десятилетия.

Получающаяся в результате картина совершенно безрадостна — в обозримом будущем всё углеводородное топливо будет сожжено, а атмосфера станет малопригодной для жизни из-за накопления продуктов сгорания. Такой вывод совершенно не учитывает имеющихся в распоряжении науки данных о дополнительных механизмах поглощения CO₂ из атмосферы и переноса углерода под земную поверхность, преобразование поглощенного углерода в углеводороды и восполнение углерода взамен выводящегося из круговорота в ходе геологических процессов. Все три перечисленных фактора, учитываемые биосферной концепцией, позволяют сделать однозначный вывод: открытые человечеству месторождения нефти и газа — это не «клады», а «колодцы», которые не могут быть вычерпаны до конца. Накопленные данные позволяют с уверенностью утверждать, что при правильной эксплуатации каждое нефтегазовое месторождение будет восстанавливать запас углеводородов. А при неправильной, той, которую человечество ведет сейчас, излишек углерода из атмосферы будет поглощаться в виде других форм, как, например, открытых недавно газогидратных месторождений на шельфе.

Каковы же строгие доказательства этого действительно революционного переворота в представлении о газо‑ и нефтехимии планеты Земля, читайте в статье: О научной революции в теории образования углеводородов