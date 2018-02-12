Астрономы из России опровергли данные учёных США об остывании Солнца

Москва, , 12:45 — REGNUM Российские учёные из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН опровергли слова американских коллег о том, что активность Солнца к 2050 году резко снизится, и звезда станет более холодной и тусклой. Об этом сообщает 12 февраля RT.

Ранее сообщалось, что по данным исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего, «охлаждение» светила в результате «гранд-минимума» солнечной активности должно произойти к 2050 году.

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв отметил: тех научных данных, что положили в основу своих исследований его американские коллеги, недостаточно для точного прогноза.

«Сейчас идёт тренд восходящей активности Солнца. Глобальная активность Солнца будет скорее расти в ближайшие десятилетия, чем уменьшаться. Сейчас тренд активности Солнца восходящий, а современная эпоха в целом называется эпохой глобального максимума», — сказал Богачёв.

Он также добавил, что вековой тренд текущего глобального максимума продолжается примерно с 1950 года и «продержится до 2050 года».

Напомним, в результате наблюдений за звёздами, похожими на Солнце, в течение 20 лет исследователи из США пришли к выводу, что активность Солнца должна снизиться к середине XXI века.

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Они спрогнозировали ослабление магнитного поля Солнца и то, что на нём будет образовываться меньше пятен и будет излучаться меньше ультрафиолета.