Научное завещание великого ученого

Редакция ИА REGNUM, , 17:01 — REGNUM

На 82-м году ушел из жизни доктор биологических наук Анатолий Семёнович Керженцев — один из основателей нового научного направления «Функциональная экология», главный научный сотрудник, профессор Института Фундаментальных Проблем Биологии РАН, лауреат Премии Правительства РФ и международных наград.

С 1971 года работал в Пущинском научном центре. Ученик великого В. А. Ковды, Анатолий Семенович — один из организаторов Забайкальского стационара, создатель станции фонового мониторинга в Приокско-Террасном заповеднике, один из инициаторов вхождения Приокско-Террасного заповедника в систему резерватов ЮНЕСКО.

Комплексные исследования экосистем Западной Сибири и Забайкалья, создание Убсу-Нурского научного центра, Всероссийская школа «Экологиия и почвы», создание лаборатории Функциональной экологии, кафедра ЮНЕСКО в ПущГЕНИ — немногие этапы деятельности Анатолия Семеновича. Он автор более 300 научных публикаций, среди которых несколько монографий посвященных экологии и эволюции экосистем.

Редакция ИА REGNUM выражает соболезнование родным и близким Анатолия Семёновича Керженцева и выражает надежду, что научная работа великого советского и российского почвоведа будет продолжена его учениками, а его передовые идеи будут реализованы в нашей стране.

* * *

В декабре Анатолий Семёнович Керженцев подготовил доклад «Третья парадигма почвоведения» для круглого стола «Коэволюционное развитие биосферы и техносферы с использованием природоподобных технологий в целях экологически чистого экономического развития РФ», который прошёл в пресс-центре ИА REGNUM 14 декабря 2017 года в рамках программы мероприятий II Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ-2017» и V Всероссийского съезда по охране окружающей среды. К сожалению, Анатолий Семёнович не смог принять участия в круглом столе, но так как доклад был центральным в теме преодоления углубляющегося почвенного кризиса в российском сельском хозяйстве, мы договорились записать его позже. За несколько дней до Нового года мы записали на видео доклад и большое интервью с Анатолием Семёновичем у него дома в подмосковном наукограде Пущино.

Так получилось, что этот доклад стал не просто последним публичным выступлением выдающегося учёного, но и научным завещанием Анатолия Семёновича молодым почвоведам, к которым он обращается в конце своего доклада.

* * *

Доклад А. С. Керженцева «Третья парадигма почвоведения», декабрь 2017 года, г. Пущино Московской области.

* * *

Обращение А. С. Керженцева к молодым почвоведам — наследникам В.А. Ковды

Дорогие коллеги! Физиология живого педоценоза — это неисчерпаемый источник новых знаний, необходимых для управления почвенным плодородием, для защиты почв от деградации и для разработки экологически безопасных аграрных технологий. Мы сделали первый шаг. Продолжать придется вам.

Вы свободно владеете компьютером, глубже нас посвящены в методы, инструменты и достижения смежных наук, вы лучше нас видите нестыковки классической теории с реальной практикой, вам легче, чем нам переучиваться. Творите будущее! Не ждите нового Либиха и Лавуазье! Должна же собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская Земля рождать! Удачи вам!

* * *

Цифровую версию книги «Лекции по функциональной экологии»

можно скачать по адресу http://functecology.ucoz.ru.

В начале декабря из печати в издательстве LAP LAMBERT Academic Publishing вышла новая книга А. С. Керженцева «Метаболизм биосферы — вечный двигатель жизни. Универсальный механизм функционирования живых систем», цифровую версию которую мы также публикуем с разрешения автора (книгу в pdf-формате можно скачать здесь).

* * *

Последнее интервью Анатолия Семёновича Керженцева, записанное у него дома. Беседу ведет Александр Харченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Биологизация — путь к выходу земледелия из нарастающего почвенного кризиса