Спикер Госдумы назвал задачи, стоящие перед учеными

Москва, , 13:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских ученых с Днем российской науки.

«Мы гордимся достижениями наших выдающихся ученых, чьи фундаментальные труды и открытия внесли весомый вклад в развитие мировой научной мысли. Отечественная наука является надежной базой для развития экономики и гуманитарной сферы, повышения конкурентоспособности государства и поступательного движения вперед», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы.

Сегодня перед российскими учеными стоят «важные задачи развития отечественной научной школы и создания прорывных технологий для современных наукоемких производств», отмечается в документе.

День российской науки отмечает ежегодно 8 февраля. Праздник был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».