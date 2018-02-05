Учёные выяснили, кого чаще кусают собаки

Ливерпуль, Великобритания, , 08:50 — REGNUM Учёные из Ливерпульского университета в Великобритании пришли к выводу, что собаки чаще кусают эмоционально нестабильных людей. Об этом сообщает Journal of Epidemiology & Community Health.

Учёные подсчитали, что на 65 млн британцев приходится около 8,5 млн собак. Число укусов составляет примерно 740 на 100 тысяч человек.

Авторы исследования провели опрос среди жителей одного из британских городов. Всего было опрошено 694 человека, из которых 172 сообщили, что хотя бы раз в жизни их кусала собака.

Результаты анкетирования показали, что в большинстве случаев собаки кусают людей, подверженных сильным перепадам настроения, а также тех, кто их боится. Кроме того, хозяева собак реже подвергались нападениям, чем незнакомцы.

Также отмечается, что вероятность агрессивной реакции собаки возрастает пропорционально возрасту человека. А мужчины подвергаются укусам в 1,8 раза чаще, чем женщины.

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