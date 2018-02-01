Учёные выявили сходство в мозговой активности среди близких друзей

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что для близких друзей характерна схожая мозговая активность. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Учёные провели исследование среди студентов. Сначала они попросили их заполнить анкеты, где надо было указать как наиболее близких друзей, так и тех, с кем общение происходит не часто.

Затем они показывали студентам различные видео, фильмы, музыкальные клипы и одновременно фиксировали нейронную активность при помощи МРТ.

Выяснилось, что среди друзей наблюдалось сильное сходство нейронной реакции. Причём такая модель проявлялась в различных областях мозга, которые участвовали в эмоциональной реакции и распределении внимания.

По словам исследователей, результаты показали, что друзья обрабатывают информацию о мире вокруг них схожим образом. Теперь перед учёными встали другие вопросы: почему так происходит? и можно ли предсказать, кто станет другом для того или иного человека, основываясь на данных об активности мозга.

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