Fox News: американская ПРО срабатывает эффективно лишь на 33%

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Испытание американской системы, предназначенной для поражение вражеских баллистических ракет, провалилось, сообщает 1 февраля Fox News.

Это второй провал в испытаниях противобаллистической ракеты SM-3, первый произошел в июне 2017 года.

Изделие SM-3 важно для министерства обороны Соединенных Штатов, помимо всего прочего, еще и как средство поражение баллистических ракет средней дальности, разработанных Северной Кореей.

Таким образом, из трех испытаний данной противоракеты лишь одно увенчалось успехом: SM-3, запущенная с американского эсминца «Джон Пол Джонс», успешно поразила баллистическую ракету средней дальности, сброшенную с самолета.

Информацию о неудачном испытании пока не подтвердили ни Пентагон, ни Агентство по противоракетной обороне США, которое, впрочем, признало факт проведения испытаний.

Напомним, ракеты класса SM-3 предназначена для непосредственного поражения целей за счет кинетической энергии. Мощность ее удара приблизительно равна столкновению с 10-тонным грузовиком, передвигающимся со скоростью примерно 950 км/ч.

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