Вторник, 30 Января 2018 года
03:51:30 МСК

Адская воронка: откуда берутся ямальские булгунняхи

Наука

Выявив причины возникновения гигантских воронок, ученые пытаются контролировать процесс их образования

Адская воронка: откуда берутся ямальские булгунняхи
Иллюстрация: YouTube
Ямальская воронка

Салехард, 30 января 2018, 01:12 — REGNUM  Загадочное явление природы, ямальский булгуннях, прозванный «вратами ада», наконец-то нашел научное объяснение. О том, как продвигались исследования этого необычного явления и как его приручить, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

Поразительный кратер глубиной 35 метров и диаметром около 40, обнаруженный в 2014 году на Ямале, привлек огромное внимание ученых и всех, кто интересуется необычным и грозными явлениями природы. Уже тогда была высказана догадка, что причина — в выбросах газа, вырвавшегося наружу в результате потепления. Организованные исследования, включавшие наблюдения с вертолетов, подтвердили нередкость такого события. Множество тундровых озер на Ямале как раз и являются следствием образования похожих воронок. А местным жителям «взрывчатые бугры» известны с незапамятных времен, и даже имеют специальное название — булгунняхи.

Зреет такой тундровый пузырь до трех лет, и прекрасно заметен на фоне плоской тундры, если, конечно, знаешь, что искать. Может он образовываться и под водой, на дне озер. Главное, чтобы такой булгуннях не вздумал зреть возле строений человека или там, где он может причинить вред его хозяйству.

О том, как предотвратить самую главную опасность от ямальских воронок, читайте в статье: Как закрыть «врата ада»: на Ямале «приручают» воронки

Читайте также другие статьи Елены Мироновой по региональной тематике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить