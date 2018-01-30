Адская воронка: откуда берутся ямальские булгунняхи

Салехард, , 01:12 — REGNUM Загадочное явление природы, ямальский булгуннях, прозванный «вратами ада», наконец-то нашел научное объяснение. О том, как продвигались исследования этого необычного явления и как его приручить, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

Поразительный кратер глубиной 35 метров и диаметром около 40, обнаруженный в 2014 году на Ямале, привлек огромное внимание ученых и всех, кто интересуется необычным и грозными явлениями природы. Уже тогда была высказана догадка, что причина — в выбросах газа, вырвавшегося наружу в результате потепления. Организованные исследования, включавшие наблюдения с вертолетов, подтвердили нередкость такого события. Множество тундровых озер на Ямале как раз и являются следствием образования похожих воронок. А местным жителям «взрывчатые бугры» известны с незапамятных времен, и даже имеют специальное название — булгунняхи.

Зреет такой тундровый пузырь до трех лет, и прекрасно заметен на фоне плоской тундры, если, конечно, знаешь, что искать. Может он образовываться и под водой, на дне озер. Главное, чтобы такой булгуннях не вздумал зреть возле строений человека или там, где он может причинить вред его хозяйству.

О том, как предотвратить самую главную опасность от ямальских воронок, читайте в статье: Как закрыть «врата ада»: на Ямале «приручают» воронки

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