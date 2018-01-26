США примут участие в российском проекте по имитации полётов в космос

Москва, , 08:47 — REGNUM США предложили России сотрудничество в рамках проекта SIRIUS по имитации полётов в дальний космос. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Переговоры с NASA состоялись в декабре. Представители США предложили провести эксперименты с участием совместного российско-американского экипажа, добавив к программе два исследования — каждое длиною в год.

«Американские коллеги выразили заинтересованность в расширении пятилетней научной программы, которая должна была закончиться единственным экспериментом по годовой изоляции», — приводит издание слова директора ИМБП Олега Орлова.

Он также добавил, что российская сторона поддержала эту инициативу. Теперь эти договорённости должны быть отражены в официальных документах.

Международная команда будет жить и работать на Хорошевском шоссе в Москве. Участники эксперимента будут полностью изолированы от внешнего мира, как во время межпланетного полёта на космическом корабле. Это позволит подготовиться к будущим длительным миссиям, включая полёты на окололунную станцию Deep Space Gateway.

Напомним, серия экспериментов в рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station, международное научное исследование в уникальном наземном комплексе), которая проводится ИМБП, предполагает изоляцию экипажа и имитацию полётов в космическом пространстве.

Первый такой эксперимент состоялся в ноябре 2017 года, когда экипаж из шести человек был изолирован от внешнего мира на 17 суток. В ходе эксперимента экипажу предстояло отработать этапы условного облёта Луны: стыковку с разгонным блоком на орбите Земли, коррекцию траектории, переход с окололунной орбиты на траекторию полёта к Земле, а также приземление.

На следующем этапе планируется четырёхмесячная изоляция в конце 2018 — начале 2019 года. Восьмимесячный эксперимент должен состояться в 2019—2020 годах. Затем в 2021—2025 годах, согласно новым планам, пройдут три исследования длительностью в один год.

Читайте также: Экипаж будущей лунной экспедиции проведет взаперти 17 суток