Состоится ли контакт РАН с прикладной наукой, которой нет?

Москва, , 22:53 — REGNUM Основания и возможности для этого есть. По словам академика Сергеева, финансирование существенно увеличено: более 900 млрд рублей выделено на науку в 2017 году.

«Что волнует президента? — отвечая на вопрос ИА REGNUM, подчеркнул глава РАН, — Академия наук всегда, и в советское время в том числе, играла большую роль по организации и выполнении крупных проектов. И престиж академии был связан именно с крупными проектами. Сейчас вообще крупных проектов стало меньше. Но мы, видимо, будем выходить на растущую траекторию. И этот рост будет в соответствии с тем, насколько мы сумеем научно-технологические достижения ставить на службу обществу. Все понимают, что этот рост идет за счет новых технологий, и поэтому, когда мы говорим, что должна представлять из себя РАН через несколько лет, есть понимание того, что она должна существенно вложиться в то, чтобы инициировать и участвовать в таких проектах. Только так мы можем вернуть блеск Академии наук. Без этого ничего не получится».

Пока еще не ясно, как будут реализовываться эти крупные проекты. Речь, по словам академика Сергеева, может идти о разных формах: через координацию Стратегии научно-технологического развития, через новую программу фундаментальных исследований, которую Академия наук разрабатывает, через участие в установлении научно-технического задела в оборонке и т. д.

«Есть такое хорошее английское слово visibility — «заметность». Наука должна быть видна», — отметил президент РАН.

А пока науке не хватает подчас даже самого простого и, как выразился академик, «приземленного». Он обратил внимание на запущенность зданий, даже фасада Президиума РАН:

«Статуи, замотанные стоят, облупленные ворота, на потолке разные пятна. Мы должны понимать, что есть и простые вопросы, которые надо решать: и внешний вид должен быть соответствующий».

Второй вопрос ИА REGNUM на пресс-конференции главы РАН по итогам встречи с президентом России касался проблемы финансирования поисковых исследований. Между фундаментальной наукой и прикладной лежит, как отметил академик Сергеев, «долина смерти». Это как раз те самые поисковые исследования, которые не финансирует ни государство, ни бизнес. Как пройти через эту «долину смерти» в науке? Этой теме на встрече с главой РАН также уделил внимание Владимир Путин.

Основная идея — заинтересовать бизнес. Государство готово вкладываться в поисковые исследования, но важно привлечь корпорации. Пока они охотно подхватывают то, что уже дало какие-то результаты. И делают это за счет программ инновационного развития.

«Через эти программы можно было бы обозначить условия, что часть средств вместе со средствами государства должна идти на поисковые исследования, — заявил ИА REGNUM глава РАН, — Конечно, компании заинтересованы в том, чтобы уже продемонстрированные результаты подхватить и внедрить. Чтобы привлечь их интерес к предыдущей фазе, нужно сформулировать, почему это может быть интересно. Есть предложение, что если есть риск, то государство берет на себя траты, если не получилось. Но это точно должна быть складчина».

Другой вариант, чтобы заинтересовать бизнес — льготное налогообложение. Так поступают во многих странах, если компании занимаются, скажем, благотворительностью. Применительно к России можно было бы ввести аналогичные льготы для тех, кто вкладывается в поисковые исследования.

«Президент совершенно точно понимает и готов поддерживать идеи, каким образом привлечь средства промышленности в эту область», — заключил академик Сергеев и добавил, что «эти вопросы будут обсуждаться в плане тех поручений, которые он (Владимир Путин) даст».

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидатура вопреки: Виктор Козодой возглавил Институт истории СО РАН