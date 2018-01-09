Физики зафиксировали «тень» четырехмерного пространства

Филадельфия, США, , 08:09 — REGNUM Группа исследователей из США, Швейцарии и Израиля опубликовала исследование в журнале Nature, в котором заявляет о приближении к пониманию четвертого измерения.

Физики из Университета штата Пенсильвания под руководством профессора Микаэля Рехтсмана утверждают, что нашли путь в четвертое измерение. Если трехмерные объекты отбрасывают двумерные тени, то у четырехмерных предметов тени должны быть трехмерными, считают исследователи.

Это происходит, даже если сами эти предметы невозможно представить. Было проведено два эксперимента, в одном европейские исследователи довели температуру атомов почти до абсолютного нуля, а затем эти атомы поместили в двумерные структуры. Далее при помощи лазеров было восстановлено движение.

Во втором эксперименте, проводившемся параллельно в США, лазерный луч был проведен через стеклянный блок, чтобы сымитировать эффект электрического поля на заряженных частицах. Обе команды исследователей на миг смогли сгенерировать квантовый эффект Холла (проводимости двумерного электронного газа в сильных магнитных полях при низких температурах).

Эксперименты показали, что ученые могут изучать четырехмерное пространство, а также пространства более высоких размерностей экспериментально, а не только при помощи сложных расчетов.

Физический мир имеет три пространственных измерения, но в моделях их может быть больше, например, в теории суперструн рассматривается 10 пространственных измерений. В конце 2017 года астрофизик Кристоф Кон из Датского технического университета рассчитал скорость света в пространстве с двумя измерениями.